В шаге от. ПСЖ – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Лиги чемпионов на 06.05.2024

Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:1)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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Недавно Килиан Мбаппе очень уверенно заявил о своем убеждении по поводу прохода ПСЖ в финал. По его словам, ПСЖ точно сможет отыграться после поражения в Дортмунде и пройти команду Терзича. В 2020 году на стадии 1/8 финала парижане после поражения в гостях отыгрались дома и прошли дальше, в итоге сыграв в финале. На этот раз оба пункта могут повториться.

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Новости ПСЖ (Париж, Франция)

Профессиональная футбольная лига Франции пошла на встречу "Марселю" и ПСЖ, представляющих страну в полуфинале еврокубков. Матчи этих двух команд, которые должны были состояться во время 32 тура в минувшие выходные, были перенесены. Таким образом, команда Энрике вместо проведения встречи против коллектива, который все еще претендует и борется за Лигу чемпионов, отдыхала. Такое бывает не только в УПЛ.

Да, парижане уже чемпионы. И скорее всего против "Ницци" играл бы резерв. Однако это точно повлияло бы на качество подготовки к матчу с "Боруссией". А работать было над чем, ведь маленькие детали решили результат встречи в Дортмунде. Из-за них ПСЖ теперь нужно отыгрываться. Если брать весь текущий сезон Лиги чемпионов, то по итогам двух матчей подопечные Энрике уступили только “Ньюкаслу” (1:4, 1:1). Иронично, что "сороки" заняли последнее место в группе, набрав четыре очка из пяти в матчах против парижан.

Кадры хозяев

С физической выносливостью все понятно: была почти одна неделя на восстановление. Но вот сегодня сыграют не все те, которые вышли в старте в дортмундском поединке. Лукас Эрнандес в конце первого тайма получил тяжелую травму и, скорее всего, появится на поле уже в 2025 году. Также в лазарете давно находятся Рико и Кимпембе. Курзава – вне склада.

Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

От Бундеслиги аналогичного подарка для "шмелей" не было. Подопечные Терзича все равно сыграли в прошлую субботу матч против "Аусбурга". Терзич кардинально изменил состав. Из 11 футболистов поединка ЛЧ на поле в старте вышел только Грегор Кобель. Это не помешало "Боруссии" одержать очень комфортную победу со счетом 5:1. В том числе забил Марко Ройс, который недавно заявил о том, что уходит из команды.

Эта победа мало что поменяла в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" до сих пор находится на пятой строчке, уступая четвертому "Лейпцигу" тремя очками. Именно на столько, сколько проиграли в матче 27 апреля в гостях против "быков". Однако это не страшно. Дортмундцы и так гарантировали зону ЛЧ на следующий сезон, ведь от Бундеслиги на основной стадии сыграют пять команд. А на шестое место подопечные Терзича уже не опустятся. Здесь больше вопросы есть от "Шахтера", который в случае победы в УПЛ и вылета "Боруссии" из ЛЧ (или проигрыша в финале) не будет проходить квалификацию Лиги чемпионов.

Кадры гостей

Две потери у дортмундцев. Бенсебаини и Дюранвиль вне склада Терзича. Однако это небольшие потери для "Боруссии". С этим проблем у Дортмунда практически нет.

Последние пять матчей ПСЖ и Боруссии Д

Последние пять встреч хозяев

01.05. Боруссия Д – ПСЖ 1:0 (Лига чемпионов)

27.04. ПСЖ – Гавр 3:3 (Лига 1)

24.04. Лорьян – ПСЖ 1:4 (Лига 1)

21.04. ПСЖ – Лион 4:1 (Лига 1)

16.04. Барселона – ПСЖ 1:4 (Лига чемпионов)

Последние пять встреч гостей

04.05. Боруссия Д – Аугсбург 5:1 (Бундеслига)

01.05. Боруссия Д – ПСЖ 1:0 (Лига чемпионов)

27.04. Лейпциг – Боруссия Д 4:1 (Бундеслига)

21.04. Боруссия Д – Байер 1:1 (Бундеслига)

16.04. Боруссия Д – Атлетико 4:2 (Лига чемпионов)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.05.24. Боруссия Д – ПСЖ 1:0 (1/2 финала ЛЧ)

13.12.23. Боруссия Д – ПСЖ 1:1 (Группа ЛЧ)

19.09.23. ПСЖ – Боруссия Д 2:0 (Группа ЛЧ)

11.03.20. ПСЖ – Боруссия Д 2:0 (1/8 финала ЛЧ)

18.02.20. Боруссия Д – ПСЖ 2:1 (1/8 финала ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Боруссия Д

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Дембеле, Мбаппе, Асенсио.

Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Джан, Забитцер – Мален, Брандт, Санчо – Фуллькруг.

Ставки и коэффициенты на матч ПСЖ – Боруссия Д

Прогноз матча ПСЖ – Боруссия Д от UA-Football

Слова Мбаппе – это не самоуверенные изречения маленького мальчика. Они действительно имеют за собой основание. В некоторых моментах прошлого матча "шмелям" очень откровенно везло. Они целиком и полностью должны быть удовлетворены минимальной победой 1:0, ведь ее могло вообще не быть. Однако стоит отметить и игру дортмундцев в обороне. Сегодня они тоже будут отталкиваться от нее. Соответственно, и об атаке будут забывать. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 1,78).