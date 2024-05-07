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Маркиньос о ответном матче с Боруссией: Мы должны отдать все, чтобы показать качественную игру

Лига Чемпионов

В этом противостоянии могут все решить мелочи

Маркиньос о ответном матче с Боруссией: Мы должны отдать все, чтобы показать качественную игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня на "Парк де Пренс" состоится поединок между "ПСЖ" и "Боруссией", где определится первый финалист Лиги чемпионов. Для капитана парижан Маркиньоса это уже третий полуфинал самого престижного еврокубка в составе французского клуба. Бразилец заявил, что его команда готова дать бой сопернику на своем поле.

"Мы должны навязать свою идею игры, ту, которая у нас была с начала сезона. Мы должны отдать все, чтобы показать качественную игру и создавать моменты, как мы это делали во втором тайме. Мы много работали и знаем детали, которые нам нужно улучшить. Мы знаем, что поддержка болельщиков очень важна, и мы уверены в этом. Мы знаем, что болельщики могут изменить игру своей энергией. Это отличный соперник, и это будет очень тяжелый матч. Болельщики будут поддерживать нас до конца", - цитирует Маркиньоса Marca.

Добавим, что на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов, "ПСЖ" на своем поле побеждал "Боруссию" со счетом 2:0.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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