Лотар Маттеус: Шансы на немецкий финал в Лиге чемпионов 50:50

На этой неделе определятся финалисты самого престижного еврокубкового турнира. Легенда мюнхенцев Лотар Маттеус оценил вероятность встречи "Боруссии" и "Баварии" на поле "Уэмбли".

"Я вижу шансы на немецкий финал 50:50. Дортмундцы имеют лучшую стартовую позицию, чем "Бавария", но вопрос в том, будут ли они так же стабильны в Париже, как и в домашнем матче. В защите это может быть еще одна игра для Матса Хуммельса. Если дортмундцы будут компактными в Париже, Хуммельсу также будет легче защищаться. "Бавария" имеет достаточное количество игроков, чтобы победить в Мадриде, но еще неизвестно, какие игроки будут доступны в среду. В защите Маттейс де Лигт всегда был бы моим первым выбором. Они искали преемника после ухода Давида Алабы, и для меня этим преемником является де Лигт. Если бы они тогда заплатили Алабе на пять миллионов евро больше, они бы не отпустили его в статусе свободного агента, и им пришлось бы инвестировать 280 миллионов евро в новых игроков. Уход австрийца вызвал хаос в защите "Баварии" и стоил ей огромных экономических потерь. Содержание его обошлось бы гораздо дешевле", - цитирует Лотара Маттеуса Sky Sport.

Напомним, что "Боруссия" и "Бавария" уже играли в финале Лиги чемпионов на "Уэмбли" в 2013 году. Тогда победу со счетом 2:1 праздновал мюнхенский клуб.