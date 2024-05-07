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Реал Мадрид – Бавария. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Реал Мадрид – Бавария. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий второго полуфинального поединка между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".

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Первый матч противостояния в Мюнхене, как и ожидалось, ничего не решил (2:2). Карло Анчелотти и Томас Тухель успешно нейтрализовали друг друга. Теперь мы с нетерпением ждем битвы на "Сантьяго Бернабеу". Сможет ли Андрей Лунин, как и в Германии, не допустить ошибок? Кто же тогда пройдет в финал? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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