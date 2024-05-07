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Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernd Thissen/picture alliance
Недавно Килиан Мбаппе очень уверенно заявил о своем убеждении по поводу прохода ПСЖ в финал. По его словам, ПСЖ точно сможет отыграться после поражения в Дортмунде и пройти команду Терзича. В 2020 году на стадии 1/8 финала парижане после поражения в гостях отыгрались дома и прошли дальше, в итоге сыграв в финале. На этот раз оба пункта могут повториться.
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Лига чемпионов, 1/2 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:1)
"Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" (Дортмунд)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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