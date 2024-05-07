Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Недавно Килиан Мбаппе очень уверенно заявил о своем убеждении по поводу прохода ПСЖ в финал. По его словам, ПСЖ точно сможет отыграться после поражения в Дортмунде и пройти команду Терзича. В 2020 году на стадии 1/8 финала парижане после поражения в гостях отыгрались дома и прошли дальше, в итоге сыграв в финале. На этот раз оба пункта могут повториться.

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Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:1)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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