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Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernd Thissen/picture alliance

Новина українською

Недавно Килиан Мбаппе очень уверенно заявил о своем убеждении по поводу прохода ПСЖ в финал. По его словам, ПСЖ точно сможет отыграться после поражения в Дортмунде и пройти команду Терзича. В 2020 году на стадии 1/8 финала парижане после поражения в гостях отыгрались дома и прошли дальше, в итоге сыграв в финале. На этот раз оба пункта могут повториться.

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Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:1)

"Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" (Дортмунд)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу ПСЖ - Боруссія Дортмунд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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