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Анчелотти перед матчем с Баварией: Завтра сыграет Лунин. Куртуа нужно время, чтобы достичь своей лучшей версии

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Marca

Анчелотти перед матчем с Баварией: Завтра сыграет Лунин. Куртуа нужно время, чтобы достичь своей лучшей версии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные в матче против "Кадиса" впервые в этом сезоне защищал ворота "Реала" Тибо Куртуа. Сначала летом бельгиец получил травму крестообразных связок колена, позже имел разрыв мениска, но в конце концов ему удалось появиться в конце этого сезона. Впрочем, место бельгийца против "Баварии" займет украинский голкипер Андрей Лунин, который своей игрой вытеснил Кепу.

"Завтра сыграет Лунин. Куртуа нужно время, чтобы достичь своей лучшей версии. Он сыграл против Кадиса, потому что очень хорошо тренировался и провел великолепную игру, продемонстрировав надежность и уверенность, но он должен выйти на свой лучший уровень", - заявил Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что Андрей Лунин в этом сезоне провел 29 матчей, из которых 12 отстоял на ноль, а пропустил в общей сложности 27 голов.

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Бавария (Мюнхен) Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Romedon
07.05.2024 в 15:51
Для Луніна найвідповідальніший матч в кар'єрі.Якщо потягне,то буде воротар топ класу,а ні ...Вернеться Куртуа і про нього забудуть
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Комментарии 2
Romedon
07.05.2024 в 15:51
Для Луніна найвідповідальніший матч в кар'єрі.Якщо потягне,то буде воротар топ класу,а ні ...Вернеться Куртуа і про нього забудуть
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Dr. House (Поділля)
07.05.2024 в 16:02
Так, але трішки не так. Якщо потягне, фінал-його, виграють титул- його слава і місце в старті в наступному сезоні. Не виграє-хз що буде в його кар'єрі
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