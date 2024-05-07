Анчелотти перед матчем с Баварией: Завтра сыграет Лунин. Куртуа нужно время, чтобы достичь своей лучшей версии

В минувшие выходные в матче против "Кадиса" впервые в этом сезоне защищал ворота "Реала" Тибо Куртуа. Сначала летом бельгиец получил травму крестообразных связок колена, позже имел разрыв мениска, но в конце концов ему удалось появиться в конце этого сезона. Впрочем, место бельгийца против "Баварии" займет украинский голкипер Андрей Лунин, который своей игрой вытеснил Кепу.

"Завтра сыграет Лунин. Куртуа нужно время, чтобы достичь своей лучшей версии. Он сыграл против Кадиса, потому что очень хорошо тренировался и провел великолепную игру, продемонстрировав надежность и уверенность, но он должен выйти на свой лучший уровень", - заявил Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что Андрей Лунин в этом сезоне провел 29 матчей, из которых 12 отстоял на ноль, а пропустил в общей сложности 27 голов.