Реал Мадрид – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Несмотря на то, что Томас Тухель точно покинет "Баварию" после этого сезона, он все еще может оставить после себя прекрасные воспоминания. Полуфинал против "Баварии" — это самый важный матч этого сезона на данный момент и возможность Томаса все же вписать свое имя в историю мюнхенцев.

Вот только задача у него со звездочкой. Нужно обыгрывать мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Реал Мадрид" — "Бавария" Смотреть трансляцию

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