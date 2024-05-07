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Реал Мадрид – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Последний шанс для Тухеля превратить провальный сезон в успешный
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на то, что Томас Тухель точно покинет "Баварию" после этого сезона, он все еще может оставить после себя прекрасные воспоминания. Полуфинал против "Баварии" — это самый важный матч этого сезона на данный момент и возможность Томаса все же вписать свое имя в историю мюнхенцев.
Вот только задача у него со звездочкой. Нужно обыгрывать мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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