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Реал Мадрид – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Последний шанс для Тухеля превратить провальный сезон в успешный

Реал Мадрид – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что Томас Тухель точно покинет "Баварию" после этого сезона, он все еще может оставить после себя прекрасные воспоминания. Полуфинал против "Баварии" — это самый важный матч этого сезона на данный момент и возможность Томаса все же вписать свое имя в историю мюнхенцев.

Вот только задача у него со звездочкой. Нужно обыгрывать мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 мая.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

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Трансляция матча "Реал Мадрид" — "Бавария"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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