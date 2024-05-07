Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о работе в Баварии: Если клуб тебя не поддерживает - лучше уйти
Мягкое обвинение со стороны Дона Карло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил свой период во главе мюнхенской "Баварии".
"Мы (тренеры - прим.) должны выполнять свою работу, и нам нужна всецелая поддержка со стороны клуба. Когда этой поддержки нет - лучше расстаться и избежать проблем. Ничего больше. У меня остались фантастические отношения с теми, кто там работает", - цитирует итальянского специалиста Marca.
Напомним, Анчелотти возглавлял "Баварию" с 2016 по 2017 годы, и выиграл за это время чемпионский титул Бундеслиги.
Завтра его подопечные сыграют против мюнхенцем ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории
- Reuters: Семь государств ЕС придут на инаугурацию Путина, среди них - Франция
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО