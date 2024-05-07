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Анчелотти - о работе в Баварии: Если клуб тебя не поддерживает - лучше уйти

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Мягкое обвинение со стороны Дона Карло

Анчелотти - о работе в Баварии: Если клуб тебя не поддерживает - лучше уйти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил свой период во главе мюнхенской "Баварии".

"Мы (тренеры - прим.) должны выполнять свою работу, и нам нужна всецелая поддержка со стороны клуба. Когда этой поддержки нет - лучше расстаться и избежать проблем. Ничего больше. У меня остались фантастические отношения с теми, кто там работает", - цитирует итальянского специалиста Marca.

Напомним, Анчелотти возглавлял "Баварию" с 2016 по 2017 годы, и выиграл за это время чемпионский титул Бундеслиги.

Завтра его подопечные сыграют против мюнхенцем ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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