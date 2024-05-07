Анчелотти - о работе в Баварии: Если клуб тебя не поддерживает - лучше уйти

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил свой период во главе мюнхенской "Баварии".

"Мы (тренеры - прим.) должны выполнять свою работу, и нам нужна всецелая поддержка со стороны клуба. Когда этой поддержки нет - лучше расстаться и избежать проблем. Ничего больше. У меня остались фантастические отношения с теми, кто там работает", - цитирует итальянского специалиста Marca.