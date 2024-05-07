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Карло Анчелотти об ответном матче с Баварией: Мы должны выложиться на полную, ведь это полуфинал
Судьба противостояния решится на Сантьяго Бернабеу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра в Мадриде встретятся между собой "Реал" и "Бавария". Накануне матча главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что поединок с мюнхенцами может показаться тяжелым для его команды.
"Мы должны выложиться на полную, ведь это полуфинал. Ощущение иллюзии есть, как и большие трудности. В первом матче они были лучше. Мы должны увеличить интенсивность, ритм, лучше действовать в обороне, чем в первой игре. Она ("Бавария") похожа на "Мадрид" по характеру из-за игроков. Если будет дополнительное время, то мы его сыграем. Возможно, это две самые опасные команды в переходных фазах, но это то, что вы можете контролировать", - цитирует тренера Карла Анчелотти Marca.
Добавим, что в случае успешного прохода испанцами "Баварии", для "Реала это будет уже 18-й финал в Лиге чемпионов. Если же сильнее будут немцы, то "Бавария" попадет в свой 12-й финал самого престижного еврокубка.
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