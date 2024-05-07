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Карло Анчелотти об ответном матче с Баварией: Мы должны выложиться на полную, ведь это полуфинал

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Судьба противостояния решится на Сантьяго Бернабеу

Карло Анчелотти об ответном матче с Баварией: Мы должны выложиться на полную, ведь это полуфинал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра в Мадриде встретятся между собой "Реал" и "Бавария". Накануне матча главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что поединок с мюнхенцами может показаться тяжелым для его команды.

"Мы должны выложиться на полную, ведь это полуфинал. Ощущение иллюзии есть, как и большие трудности. В первом матче они были лучше. Мы должны увеличить интенсивность, ритм, лучше действовать в обороне, чем в первой игре. Она ("Бавария") похожа на "Мадрид" по характеру из-за игроков. Если будет дополнительное время, то мы его сыграем. Возможно, это две самые опасные команды в переходных фазах, но это то, что вы можете контролировать", - цитирует тренера Карла Анчелотти Marca.

Добавим, что в случае успешного прохода испанцами "Баварии", для "Реала это будет уже 18-й финал в Лиге чемпионов. Если же сильнее будут немцы, то "Бавария" попадет в свой 12-й финал самого престижного еврокубка.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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