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Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Кто окажется в финале?
Getty Images / Global Images Ukraine
До финала Лиги Чемпионов остается одна победа, это работает как для мадридского "Реала", так и для "Баварии". Матч, который во многом решит уровень успешности этого сезона.
В Мюнхене неделю назад мы стали свидетелями результативной ничьей и драйвовой игры. Надеемся, что и на этот раз команды подарят нам нечто подобное.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 мая.
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Лига Чемпионов, Полуфинал, ответный матч
8 мая. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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