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Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Кто окажется в финале?

Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

До финала Лиги Чемпионов остается одна победа, это работает как для мадридского "Реала", так и для "Баварии". Матч, который во многом решит уровень успешности этого сезона.

В Мюнхене неделю назад мы стали свидетелями результативной ничьей и драйвовой игры. Надеемся, что и на этот раз команды подарят нам нечто подобное.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 мая.

Лига Чемпионов, Полуфинал, ответный матч

8 мая. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Реал Мадрид" — "Бавария"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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