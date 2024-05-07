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Мануэль Нойер - о матче ЛЧ против Реала: Нужно оставаться сосредоточенными
Игрок верит в победу своей команды
Фото: Bundesliga
Капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
"Каждый из нас мечтал о такой игре. У нас есть шанс попасть в финал. Я не приехал сюда со страхом.
Нужно оставаться сосредоточенными. Вы должны доверять себе. Вам нужно превратить внешние факторы во что-то положительное. Мы попробуем сделать это завтра".
"Я знаком с "Бернабеу". Этот стадион имеет что-то особенное, что-то историческое. Вряд ли в Европе найдется другой стадион, где лучше играть. Мы все в восторге", - добавил игрок.
Напомним, что поединок "Реал" - "Бавария" стартует 8 мая в 22:00 по киевскому времени.
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