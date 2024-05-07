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Мануэль Нойер - о матче ЛЧ против Реала: Нужно оставаться сосредоточенными

Лига Чемпионов
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Игрок верит в победу своей команды

Мануэль Нойер - о матче ЛЧ против Реала: Нужно оставаться сосредоточенными

Фото: Bundesliga

Новина українською

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Каждый из нас мечтал о такой игре. У нас есть шанс попасть в финал. Я не приехал сюда со страхом.

Нужно оставаться сосредоточенными. Вы должны доверять себе. Вам нужно превратить внешние факторы во что-то положительное. Мы попробуем сделать это завтра".

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"Я знаком с "Бернабеу". Этот стадион имеет что-то особенное, что-то историческое. Вряд ли в Европе найдется другой стадион, где лучше играть. Мы все в восторге", - добавил игрок.

Напомним, что поединок "Реал" - "Бавария" стартует 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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