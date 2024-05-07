Мануэль Нойер - о матче ЛЧ против Реала: Нужно оставаться сосредоточенными

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Каждый из нас мечтал о такой игре. У нас есть шанс попасть в финал. Я не приехал сюда со страхом.

Нужно оставаться сосредоточенными. Вы должны доверять себе. Вам нужно превратить внешние факторы во что-то положительное. Мы попробуем сделать это завтра".