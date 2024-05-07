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Тухель - о матче ЛЧ против Реала: Нам также нужна удача

Лига Чемпионов
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Специалист высказался о соперниках в ЛЧ

Тухель - о матче ЛЧ против Реала: Нам также нужна удача

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Томас Тухель, наставник "Баварии" высказался о решающем ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Я думаю, что это может быть удивительная игра. Обеим командам также придется иногда терпеть различные страдания. Оба клуба также чрезвычайно сильны. Я думаю, что это будет очень сложная игра. Нам также нужна удача".

Напомним, что первый поединок команд завершился со счетом 2:2. Ответный матч "Реал" - "Бавария" состоится 8 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Томас Тухель
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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