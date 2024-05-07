Тухель - о матче ЛЧ против Реала: Нам также нужна удача

Томас Тухель, наставник "Баварии" высказался о решающем ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Я думаю, что это может быть удивительная игра. Обеим командам также придется иногда терпеть различные страдания. Оба клуба также чрезвычайно сильны. Я думаю, что это будет очень сложная игра. Нам также нужна удача".