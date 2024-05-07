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Тухель - о матче ЛЧ против Реала: Нам также нужна удача
Специалист высказался о соперниках в ЛЧ
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Томас Тухель, наставник "Баварии" высказался о решающем ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Я думаю, что это может быть удивительная игра. Обеим командам также придется иногда терпеть различные страдания. Оба клуба также чрезвычайно сильны. Я думаю, что это будет очень сложная игра. Нам также нужна удача".
Напомним, что первый поединок команд завершился со счетом 2:2. Ответный матч "Реал" - "Бавария" состоится 8 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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