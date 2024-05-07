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Ультрас ПСЖ устроили яркий перформанс в ответном матче Лиги Чемпионов против Боруссии Д
Фанаты развернули огромный баннер
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 7 мая, "Пари Сен-Жермен" играет против "Боруссии Д" в рамках ответного матча Лиги чемпионов.
До начала игры фанаты парижской команды создали незабываемую атмосферу, устроив яркий перформанс. На главной трибуне ультрас ПСЖ развернули огромный баннер, на котором были изображены игроки их команды, а также трофей Лиги чемпионов. Слева от изображений был разорванный пополам логотип "Боруссии Д", что символизировало решимость парижан преодолеть своего соперника.
PSG or Borussia Dortmund are just one step from the #UCL FINAL ????— Mail Sport (@MailSport) May 7, 2024
What an atmosphere in Paris ???????????? pic.twitter.com/PBJCZVge1V
Напомним, что "Боруссия" имеет минимальное преимущество в счете (1:0), которое получила в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов.
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