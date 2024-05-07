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Для ПСЖ дело плохо. Хуммельс вывел Боруссию вперед в полуфинале Лиги чемпионов. ВИДЕО
Боруссия ближе к финалу
фото из свободных источников
В Париже проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимает дортмундскую "Боруссию".
Первый тайм завершился без голов, а вот в начале второго Матс Хуммелс вывел гостей вперед, после углового выпрыгнул выше всех и пробил головой.
0:1 в нашем матче и 0:2 по итогам двух встреч в пользу БД.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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