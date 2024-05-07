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Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля
Дортмундцы выходят в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:1)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Гол: Хуммельс 50
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери (Ли Кан Ин 76), Витинья, Руис (Асенсио 63) – Дембеле, Рамос (Баркола 63) – Мбаппе
Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Джан, Забитцер – Санчо (Зюле 67), Брандт (Нмеча 85), Адееми (Ройс 56) – Фуллькруг
Предупреждения: Дембеле 75, Хакими 84 – Забитцер 64, Хуммельс 65
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