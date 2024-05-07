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Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля

Лига Чемпионов

Дортмундцы выходят в финал

Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:1)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Гол: Хуммельс 50

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери (Ли Кан Ин 76), Витинья, Руис (Асенсио 63) – Дембеле, Рамос (Баркола 63) – Мбаппе

Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Джан, Забитцер – Санчо (Зюле 67), Брандт (Нмеча 85), Адееми (Ройс 56) – Фуллькруг

Предупреждения: Дембеле 75, Хакими 84 – Забитцер 64, Хуммельс 65

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Комментарии
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hrdhrd (Україна)
08.05.2024 в 00:13
Закройте уже этот бездарный проект, хватит издеваться над парижскими болельщиками. А Дортмунду браво
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Комментарии 27
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hrdhrd (Україна)
08.05.2024 в 00:13
Закройте уже этот бездарный проект, хватит издеваться над парижскими болельщиками. А Дортмунду браво
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.05.2024 в 00:11
Я так розумію, що Перес захотів Мбаппе тільки через його популярність і зірковість, а не по футбольній потребі. На лівому фланзі атаки Вінісіус значно кращий і ефективніший, а в центрі нападу француз ніякий. І понтів більше ніж треба, велике Цабе...
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Justice (Львів)
08.05.2024 в 00:13
В цих матчах з гравців ПСЖ я б відмітив лише Вітінью...
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hrdhrd (Україна)
08.05.2024 в 00:14
Я думаю, что Винисиус завершит карьеру Мбаппе, как уже завершил карьеру Азара. Вот по тому, что увидел в этом сезоне, вообще не понимаю, как их можно сравнивать. Хоть 100 голов в лиге фермеров забей, в ЛЧ Мбаппе просто ничего не показал.
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metall5291 (Kharkiv)
08.05.2024 в 00:08
Отмечаю на этот момент удивительное единодушие в комментариях. Оказывается, любителей ПСЖ нет в природе. Кроме французов, которые на этом форуме не пишут.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.05.2024 в 00:08
даже каркасы ворот были за борю)))
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okolegko (Київ)
08.05.2024 в 00:11
Футбол це про гру, а не про гроші. Тому так
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.05.2024 в 00:14
Немає нічого в них, щоб приваблювало, все якесь штучне і не природнє. І гравці не готові кістьми лягати за клуб, просто грають за гроші. І фанати в них кончені!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.05.2024 в 00:05
Якщо у фінал вийде Реал, а до цього йде, то їм важче буде грати проти Борусії, ніж проти ПСЖ. Дуже організована і дисциплінована команда, особливо захист! Гуммельс- красень, практично все вигравав!
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Вarcelinius
08.05.2024 в 00:02
Это вам негроиды не Барсу в большинстве гонять.
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metall5291 (Kharkiv)
08.05.2024 в 00:02
В этом матче болел за Боруссию. Причем сильно. Кроме всего еще и потому, что от парижан было много самоуверенных заявлений на грани приличия. В том числе, и особенно, от Мбаппе. Париж, получай неприятность. Да, за немцев сегодня играли еще и штанги и перекладины. Ну и что, главное результат. В теории возможен немецкий финал. Было ли такое когда-нибудь, не знаю. Копаться в истории лень, да и не хочется такого финала. Завтра желаю успеха Реалу.
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Justice (Львів)
08.05.2024 в 00:04
2013 Баварія-Борусія Д. 2:1
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metall5291 (Kharkiv)
08.05.2024 в 00:05
Дякую.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.05.2024 в 00:06
здрассьте! 2013-й год: бавария - боруссия после прохода пивом хамоновцев (барсу и реал)
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Justice (Львів)
08.05.2024 в 00:01
Думаю, що краще б Дортмунд сьогодні один пропустив...а то щось підказує, що свій ліміт фарту Боруссія в цій ЛЧ вже використала і у фіналі буде халепа ..
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okolegko (Київ)
08.05.2024 в 00:03
Реал також, за твоєю теорією, свій фарт давно використав. Так що, Баварія?
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Justice (Львів)
08.05.2024 в 00:10
Хз...чесно не знаю...Коли Реал грав з Сіті то була впевненість в проході Мадрида...зараз такої впевненості особисто в мене немає..Боруссія в будь якому випадку буде андердогом в фіналі...в їхню перемогу не вірю взагалі з ким би вони там не грали...
 
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Вarcelinius
08.05.2024 в 00:01
Браво!!!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.05.2024 в 00:00
Дуже захоплююча кінцівка! "А мені подобається як вони (французи) бігають і метушаться..." ))) Мішок з грошима вкотре пролетів над своїм містом! ))). Не хочу займатись плагіатом тому почекаю поки Хард сам напише свій вірш про весну, престиж і що роблять з Парижем ))))
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Romedon
07.05.2024 в 23:59
ПСЖ обычная дворовая команда.Как-бы немецкий финал не случился)
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okolegko (Київ)
07.05.2024 в 23:57
Шахтарю варто напрягтися. Пряме потрапляння у групу ЛЧ під питанням
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Tenma7 (Чернигов)
08.05.2024 в 00:06
Чего? Боруссия в лч через чемп тоже отобралась
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okolegko (Київ)
08.05.2024 в 00:07
Не знав. Тоді ок
 
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okolegko (Київ)
08.05.2024 в 00:10
Наразі Борусія на 5-му місці, так що не плутай мої мізки. Там ще нічого не вирішено
 
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scorpius (Ck)
07.05.2024 в 23:56
Уделали шейхов)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.05.2024 в 23:55
ничё так
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Djon (Україна)
07.05.2024 в 23:54
Неочікувано. Браво Боруссія!
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