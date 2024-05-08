Терзич: Вера в финал была с самого начала

После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, главный тренер "шмелей" Эдин Терзич поздравил команду с выходом в финал и дал комментарий:

"Вера в финал была с самого начала. Впервые мы заговорили об этом перед первым этапом в Эйндховене. Лица все еще были немного озадачены, когда я сказал, насколько коротким является путешествие в Лондон. Пройдет некоторое время, прежде чем мы это поймем, но мы уже чрезвычайно взволнованы. Мы росли с каждой игрой. В какой-то момент мы обыграли "Милан", который был в полуфинале в прошлом году. И если вы можете выбить полуфиналиста, то это может сработать и для нас. Мы хотели быть командой, которую люди не обязательно имеют на своем радаре. Путешествие было невероятным. Мы знали, что такие игры, как сегодня, часто открываются или решаются с помощью декораций. Матс проделал выдающуюся работу.