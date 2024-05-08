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Ватцке: Команда проделала огромную работу! Я невероятно счастлив и рад за Матса

Лига Чемпионов
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Комментарий генерального директора Боруссии после выхода в финал ЛЧ

Ватцке: Команда проделала огромную работу! Я невероятно счастлив и рад за Матса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, генеральный дирктор "шмелей" Ватцке поздравил команду с выходом в финал и дал комментарий:

"Начиная с 80-й минуты у меня было ощущение: это Манчестер 97. В тот момент я понял, что голов больше не будет. Команда проделала огромную работу! Я невероятно счастлив и рад за Матса. Мы оба находимся на завершающей стадии нашей карьеры. В итоге, никто из нас не ожидал, что попадет на "Уэмбли". Это замечательная история. По моим меркам, я в полной эйфории".

Напомним, что "Боруссия Дортмунд" в настоящее время занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, за два тура до конца чемпионата отставая от "Лейпцига" на два очка.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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