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Энрике: Футбол - несправедливая игра, не всегда получаешь то, чего заслуживаешь

Лига Чемпионов
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Комментарий главного тренера парижан

Энрике: Футбол - несправедливая игра, не всегда получаешь то, чего заслуживаешь

Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий

Новина українською

После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, главный тренер парижан дал комментарий после вылета в полуфинале ЛЧ.

"Честно говоря, почти невозможно иметь более 3 ожидаемых голов, 4 раза попасть в створ ворот и не забить ни одного. Мы попали в ворота шесть раз за 2 матча. Футбол - несправедливая игра, не всегда получаешь то, чего заслуживаешь, и не всегда побеждает лучшая команда. Несмотря ни на что, я должен поздравить Боруссию Дортмунд. Я считаю, что они играли очень хорошо, боролись очень упорно и им повезло дойти до финала. Мы расстроены и разочарованы, потому что чувствуем, что заслуживали лучшего. Но это спорт на самом высоком уровне... это то, что есть. Это жизнь, и вы должны уметь оправиться. Сегодня, как и всегда, наши болельщики были замечательными, была замечательная футбольная атмосфера. Жаль, что мы не смогли принести им больше радости, но мы должны поднять себя и вернуться сильнее в следующем году".

Напомним, что "ПСЖ" в матче против "Боруссии Дортмунд" нанес 31-го удара из которых 5 в створ ворот, Xg парижан 3.22, но ни одного гола забить так и не смогли.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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