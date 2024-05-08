Энрике: Футбол - несправедливая игра, не всегда получаешь то, чего заслуживаешь

После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, главный тренер парижан дал комментарий после вылета в полуфинале ЛЧ.

"Честно говоря, почти невозможно иметь более 3 ожидаемых голов, 4 раза попасть в створ ворот и не забить ни одного. Мы попали в ворота шесть раз за 2 матча. Футбол - несправедливая игра, не всегда получаешь то, чего заслуживаешь, и не всегда побеждает лучшая команда. Несмотря ни на что, я должен поздравить Боруссию Дортмунд. Я считаю, что они играли очень хорошо, боролись очень упорно и им повезло дойти до финала. Мы расстроены и разочарованы, потому что чувствуем, что заслуживали лучшего. Но это спорт на самом высоком уровне... это то, что есть. Это жизнь, и вы должны уметь оправиться. Сегодня, как и всегда, наши болельщики были замечательными, была замечательная футбольная атмосфера. Жаль, что мы не смогли принести им больше радости, но мы должны поднять себя и вернуться сильнее в следующем году".