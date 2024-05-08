Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заир-Эмери: Мы создали много моментов, 4 раза попали в штанги и перекладины. Это несправедливо
Комментарий молодого полузащитника парижан
Getty Images/Global Images Ukraine
После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, молодой полузащитник парижан дал комментарий после вылета в полуфинале ЛЧ:
"Прежде всего, мы очень разочарованы тем, что проиграли два матча. Безусловно, нам не повезло... Мы создали много моментов, 4 раза попали в стенки, перекладину, штангу... Но иногда это футбол. Это несправедливо. У нас была одна из самых молодых команд в Лиге чемпионов и проект, который прогрессировал из года в год. Как вы сказали, мы сделаем все возможное, чтобы попытаться выиграть ее в следующем году. Очевидно, что сейчас это очень разочаровывает, но мы все еще можем выиграть трофей, и это то, что мы попытаемся сделать до конца сезона. Спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают нас, даже когда мы проигрываем, мы вышли к ним в конце игры, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть для них в будущем".
Напомним, что Заир-Эмери в нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" провел 11 матчей в Лиге Чемпионов, смог отличиться голом и тремя ассистами.
Популярное сейчас
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Леоненко: Я не понимаю, почему Артем обиделся на Алиева. Даже голуби знали, что Милевский пил
- Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО