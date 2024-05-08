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Заир-Эмери: Мы создали много моментов, 4 раза попали в штанги и перекладины. Это несправедливо

Лига Чемпионов
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Комментарий молодого полузащитника парижан

Заир-Эмери: Мы создали много моментов, 4 раза попали в штанги и перекладины. Это несправедливо

Getty Images/Global Images Ukraine

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После полуфинального матча "ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" 0:1, молодой полузащитник парижан дал комментарий после вылета в полуфинале ЛЧ:

"Прежде всего, мы очень разочарованы тем, что проиграли два матча. Безусловно, нам не повезло... Мы создали много моментов, 4 раза попали в стенки, перекладину, штангу... Но иногда это футбол. Это несправедливо. У нас была одна из самых молодых команд в Лиге чемпионов и проект, который прогрессировал из года в год. Как вы сказали, мы сделаем все возможное, чтобы попытаться выиграть ее в следующем году. Очевидно, что сейчас это очень разочаровывает, но мы все еще можем выиграть трофей, и это то, что мы попытаемся сделать до конца сезона. Спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают нас, даже когда мы проигрываем, мы вышли к ним в конце игры, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть для них в будущем".

Напомним, что Заир-Эмери в нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" провел 11 матчей в Лиге Чемпионов, смог отличиться голом и тремя ассистами.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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