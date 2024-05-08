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Матс Гуммельс стал самым возрастным представителем Германии, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

У защитника дортмундцев наблюдается вторая молодость

Матс Гуммельс стал самым возрастным представителем Германии, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" вчера сделала невозможное и впервые переиграла "ПСЖ" на выезде благодаря единственному голу от Матса Хуммельса. Это позволило дортмундцам в третий раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов. Кроме того, защитник "Боруссии" установил интересное достижение в этом поединке.

В возрасте 35 лет и 143 дней Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, который отметился голом в матче плей-офф Лиги чемпионов. Также защитник "Боруссии" является третьим самым возрастным игроком, который забивал в полуфинале самого престижного еврокубка, после Райана Гиггза в 2011 году (37 лет и 148 дней) и Эдина Джеко в прошлом сезоне (37 лет 54 дня).

Добавим, что Матс Хуммельс забил гол за "Боруссию" в Лиге чемпионов впервые с февраля 2013 года, когда дортмундцы также дошли до финала еврокубка.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Лига чемпионов “ПСЖ”
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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