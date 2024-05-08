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Матс Гуммельс стал самым возрастным представителем Германии, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов
У защитника дортмундцев наблюдается вторая молодость
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" вчера сделала невозможное и впервые переиграла "ПСЖ" на выезде благодаря единственному голу от Матса Хуммельса. Это позволило дортмундцам в третий раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов. Кроме того, защитник "Боруссии" установил интересное достижение в этом поединке.
В возрасте 35 лет и 143 дней Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, который отметился голом в матче плей-офф Лиги чемпионов. Также защитник "Боруссии" является третьим самым возрастным игроком, который забивал в полуфинале самого престижного еврокубка, после Райана Гиггза в 2011 году (37 лет и 148 дней) и Эдина Джеко в прошлом сезоне (37 лет 54 дня).
35 & 143 - Aged 35 years and 143 days, Borussia Dortmund's Mats Hummels is the oldest German ever to score a goal in a UEFA Champions League knockout match. Goldie. #PSGBVB @BVB pic.twitter.com/k8lVWTC9a1— OptaFranz (@OptaFranz) May 7, 2024
Добавим, что Матс Хуммельс забил гол за "Боруссию" в Лиге чемпионов впервые с февраля 2013 года, когда дортмундцы также дошли до финала еврокубка.
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