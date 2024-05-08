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ПСЖ установил интересное достижение в двухматчевом противостоянии с Боруссией

Лига Чемпионов

Парижане умеют переписывать историю

ПСЖ установил интересное достижение в двухматчевом противостоянии с Боруссией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матс Хуммельс и компания похоронила все надежды французского клуба на финал Лиги чемпионов. "ПСЖ" пытался отыграться и даже несколько раз попал в каркас ворот, но так и не смог забить хотя бы гол в этом двухматчевом противостоянии.

По информации Opta Analyst, парижане нанесли 44 удара по воротам дортмундской "Боруссии" в течение двух игр этого полуфинала - это наибольшее количество ударов, которые команда сделала, но при этом не отметилась забитым мячом в Лиге чемпионов (начиная с 2003-04 гг.). Кроме того, в этом сезоне "ПСЖ" 14 раз попал в каркас ворот в еврокубке, что является рекордным показателем (с 2003-04 гг.) для любой команды за одну кампанию. Шесть из них пришлись на полуфинальное противостояние с "Боруссией" (2 в первом матче, 4 во втором).

Добавим, что "Пари Сен-Жермен" проиграл все шесть поединков из трех своих двухматчевых полуфиналов Лиги чемпионов, в частности "Милану" в сезоне 1994-95 и "Манчестеру Сити" в сезоне 2020-21.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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