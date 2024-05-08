Президент ПСЖ - о вылете из ЛЧ от Боруссии Д: Иногда футбол несправедлив. Мы заслуживали большего

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала от дортмундской "Боруссии" (0:2 по сумме двух матчей).

"Мы очень расстроены и огорчены результатом. Мы давили до конца матча, но это футбол… Четыре раза мы попали в штангу, дважды на прошлой неделе… Никогда такого не видел, но что поделаешь. Иногда футбол несправедлив. Думаю, мы заслуживали большего, но поздравляю "Дортмунд". Хочу поблагодарить игроков за все усилия, тренера, персонал...

У нас есть повод для гордости. "ПСЖ" - самая молодая команда в Европе, мы вышли в три полуфинала за пять лет. Нам надо продолжать работать", - приводит слова функционера RMC Sport.