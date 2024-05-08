Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч с Боруссией
Удар по самолюбию звёзд
Getty Images/Global Images Ukraine
Форварды "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и Усман Дембеле признаны худшими игроками полуфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Авторитетное французское издание L’Équipe оценило игру французов всего лишь на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки среди футболистов обеих команд.
Самой высшей оценки были удостоены главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич и автор победного гола в ворота "ПСЖ" - Матс Хуммельс (8). У парижан лучшим на поле был признан полузащитник Витинья - португалец получил 7 баллов.
Puntajes de L'Equipe del PSG 0 - Borussia Dortmund 1. Dembelé y Mbappé 2. De Mbappé dice: "Hizo tan poco para alguien que aspira al Balón de Oro..." Lo pagó 180 millones de euros el PSG, esperó 7 años que le diera una Champions, le dio todos los galones... No pudo. pic.twitter.com/TOy87nauWo— Jorge Barraza (@JorgeBarrazaOK) May 8, 2024
Популярное сейчас
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Дортмунд в финале ЛЧ! ПСЖ — Боруссия Д 0:1. Видео гола и обзор матча
- Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО