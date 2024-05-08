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Хуммельс: Почему бы Боруссии не победить и на Уэмбли?

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Комментарий героя встречи

Хуммельс: Почему бы Боруссии не победить и на Уэмбли?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

Напомним, 35-летний ветеран стал автором победного гола в ворота "ПСЖ" и был признан лучшим игроком матча (1:0).

"Я забивал совсем немного голов в Лиге чемпионов за свою карьеру. Всего пять, кажется. Сейчас подходящий момент, чтобы улучшить эти показатели.

После второго матча группового этапа мы поверили, что можем побеждать в каждой игре, и я сейчас думаю: "А почему бы нам не победить и на "Уэмбли" (в финале - прим.)?

Мы действовали очень активно, и благодаря этому выдержали такой темп игры и атмосферу на стадионе. В этом наш рецепт сегодняшнего успеха", - сказал Матс в интервью DAZN.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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