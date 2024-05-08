Мбаппе: Когда я забиваю - собираю овации. Когда не забиваю - беру на себя весь негатив

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от дортмундской "Боруссии" (0:2 по сумме двух матчей).

Напомним, Мбаппе был признан худшим игроком встречи наряду с Усманом Дембеле по версии L'Equipe.

"Я старался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно. Я тот парень, который должен забивать голы, который должен быть решительным.

Когда это происходит - я забираю все овации, когда этого не получается - беру на себя весь негатив. Так что здесь нет никаких проблем.

Первый, кто должен был забивать сегодня вечером - это я. Но такова жизнь, надо смириться с этим", - цитирует Мбаппе RMC Sport.