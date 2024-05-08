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Джан: Боруссия заслуженно вышла в финал. Теперь критики могут заткнуться
Послематчевый комментарий 30-летнего хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан поделился своими эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.
В 1/2 финала турнира "шмели" прошли "Пари Сен-Жермен" (1:0 - дома и на выезде).
"Я очень горжусь командой и нашим выступлением. Не думаю, что после второго тура в нас ещё кто-то верил, если честно. У нас было одно очко, но мы верили в себя – это было самое главное. Теперь критики могут заткнуться. Мы вышли в финал, и это заслуженно", - приводит слова немца Kronen Zeitung.
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