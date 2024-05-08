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Джан: Боруссия заслуженно вышла в финал. Теперь критики могут заткнуться

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Послематчевый комментарий 30-летнего хавбека

Джан: Боруссия заслуженно вышла в финал. Теперь критики могут заткнуться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан поделился своими эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала турнира "шмели" прошли "Пари Сен-Жермен" (1:0 - дома и на выезде).

"Я очень горжусь командой и нашим выступлением. Не думаю, что после второго тура в нас ещё кто-то верил, если честно. У нас было одно очко, но мы верили в себя – это было самое главное. Теперь критики могут заткнуться. Мы вышли в финал, и это заслуженно", - приводит слова немца Kronen Zeitung.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Эмре Джан “ПСЖ”
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Источник:
krone.at
Опубликовал: Александр Бураков
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