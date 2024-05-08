Джан: Боруссия заслуженно вышла в финал. Теперь критики могут заткнуться

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан поделился своими эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала турнира "шмели" прошли "Пари Сен-Жермен" (1:0 - дома и на выезде).

"Я очень горжусь командой и нашим выступлением. Не думаю, что после второго тура в нас ещё кто-то верил, если честно. У нас было одно очко, но мы верили в себя – это было самое главное. Теперь критики могут заткнуться. Мы вышли в финал, и это заслуженно", - приводит слова немца Kronen Zeitung.