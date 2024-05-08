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Маркиньос - о вылете ПСЖ в 1/2 ЛЧ: В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко
Бразильский центрбек считает, что "ПСЖ" превзошёл ожидания
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник и капитан "ПСЖ" Маркиньос оценил игру команды ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд" (0:1).
"Нам не хватало эффективности. "Боруссия" забила нам два гола с углового и после разрезающего паса - это те аспекты, которые мы прорабатывали. Нам нужно было лучше защищаться. Это мелкие детали.
Мы создавали гораздо больше моментов, чем они. Но соперник был эффективен, а мы - нет.
Есть много чего, что можно вынести из этого турнира. В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко. Мы преодолели много препятствий, но нам нельзя останавливаться. Мы должны помнить, что это новый проект с новым тренером", - сказал бразилец в интервью Canal +.
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