Маркиньос - о вылете ПСЖ в 1/2 ЛЧ: В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко

Защитник и капитан "ПСЖ" Маркиньос оценил игру команды ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд" (0:1).

"Нам не хватало эффективности. "Боруссия" забила нам два гола с углового и после разрезающего паса - это те аспекты, которые мы прорабатывали. Нам нужно было лучше защищаться. Это мелкие детали.

Мы создавали гораздо больше моментов, чем они. Но соперник был эффективен, а мы - нет.

Есть много чего, что можно вынести из этого турнира. В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко. Мы преодолели много препятствий, но нам нельзя останавливаться. Мы должны помнить, что это новый проект с новым тренером", - сказал бразилец в интервью Canal +.