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Маркиньос - о вылете ПСЖ в 1/2 ЛЧ: В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко

Лига Чемпионов

Бразильский центрбек считает, что "ПСЖ" превзошёл ожидания

Маркиньос - о вылете ПСЖ в 1/2 ЛЧ: В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник и капитан "ПСЖ" Маркиньос оценил игру команды ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд" (0:1).

"Нам не хватало эффективности. "Боруссия" забила нам два гола с углового и после разрезающего паса - это те аспекты, которые мы прорабатывали. Нам нужно было лучше защищаться. Это мелкие детали.

Мы создавали гораздо больше моментов, чем они. Но соперник был эффективен, а мы - нет.

Есть много чего, что можно вынести из этого турнира. В начале сезона никто не верил, что мы пройдём так далеко. Мы преодолели много препятствий, но нам нельзя останавливаться. Мы должны помнить, что это новый проект с новым тренером", - сказал бразилец в интервью Canal +.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Маркиньос “ПСЖ”
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
08.05.2024 в 12:14
Не заслуговували. Беззаперечно програли в тактиці. Борусія надала вам мастер-класс. По обличчю Луіса Енріке було видно, що він визнає поразку перед Терзичем. Це не істеричного Хаві гвалтувати.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
08.05.2024 в 12:14
Не заслуговували. Беззаперечно програли в тактиці. Борусія надала вам мастер-класс. По обличчю Луіса Енріке було видно, що він визнає поразку перед Терзичем. Це не істеричного Хаві гвалтувати.
Ответить
0
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