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Французский журналист: Мы целовали Энрике в задницу, а ему дважды преподал урок неудачник Терзич

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Разнос наставника парижан

Французский журналист: Мы целовали Энрике в задницу, а ему дважды преподал урок неудачник Терзич

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский журналист Даниэль Риоло поделился своим мнением о работе главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике.

Напомним, по итогам противостояния с "Боруссией" парижане покинули Лигу чемпионов.

"Энрике залезает каждому в мозг. Он якобы собирался найти решение, он проповедует, будто Бог, а затем спускается на землю и находит решение. Но Терзич, который для большинства людей является неудачником, преподал ему два урока футбола.

Зато у нас есть гений (Энрике - прим.), мы будем продолжать с ним работать еще два года, и каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи. Мне это уже надоело. Мы целовали Энрике в задницу, ведь он такой гений", - цитирует Риоло RMC Sport.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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