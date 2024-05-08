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Мбаппе закатил глаза после вопроса о Реале и покинул микст-зону

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Видео курьёзного эпизода

Мбаппе закатил глаза после вопроса о Реале и покинул микст-зону

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" вылетел из Лиги чемпионов по итогам противостояния с дортмундской "Боруссией". После ответного матча (0:1) нападающий парижан Килиана Мбаппе посетил микст-зону, где давал комментарии относительно игры.

Во время интервью один из журналистов спросил Килиана о том, за кого он собирается болеть в грядущем поединке между "Реалом" и "Баварией". В ответ на этот вопрос француз лишь закатил глаза и ушёл от представителей прессы.

Напомним, ответный матч "Реал" - "Бавария" состоится сегодня, 8 мая, на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Ожидается, что по завершении сезона Мбаппе пополнит состав "сливочных".

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Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
08.05.2024 в 13:20
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Вarcelinius
08.05.2024 в 13:20
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