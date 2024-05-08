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Мбаппе закатил глаза после вопроса о Реале и покинул микст-зону
Видео курьёзного эпизода
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" вылетел из Лиги чемпионов по итогам противостояния с дортмундской "Боруссией". После ответного матча (0:1) нападающий парижан Килиана Мбаппе посетил микст-зону, где давал комментарии относительно игры.
Во время интервью один из журналистов спросил Килиана о том, за кого он собирается болеть в грядущем поединке между "Реалом" и "Баварией". В ответ на этот вопрос француз лишь закатил глаза и ушёл от представителей прессы.
Напомним, ответный матч "Реал" - "Бавария" состоится сегодня, 8 мая, на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Ожидается, что по завершении сезона Мбаппе пополнит состав "сливочных".
⚪️???? Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024
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