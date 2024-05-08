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Кроос: Ответный матч с Баварией - не что иное, как финал
Настрой серьёзный
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Не нужно заниматься математикой. Это то, чего мы всегда хотим – сыграть в финале. И эта игра – не что иное, как финал.
Конечно, мы попытаемся использовать тот факт, что этот матч состоится у нас дома. Надеюсь, что это станет преимуществом. Но на таком уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла бы показывать свой футбол", - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" состоится сегодня, 8 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Toni Kroos on tonight's game: "You don't have to do the math. That's what we always want - to play in finals. And this game is nothing other than a final. Of course we're trying to use the fact that we have a home game as an advantage. I hope that will be an advantage. But at… pic.twitter.com/TbEKrjVKUd— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2024
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