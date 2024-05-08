Кроос: Ответный матч с Баварией - не что иное, как финал

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Не нужно заниматься математикой. Это то, чего мы всегда хотим – сыграть в финале. И эта игра – не что иное, как финал.



Конечно, мы попытаемся использовать тот факт, что этот матч состоится у нас дома. Надеюсь, что это станет преимуществом. Но на таком уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла бы показывать свой футбол", - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.