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Кроос: Ответный матч с Баварией - не что иное, как финал

Лига Чемпионов
Обновлено

Настрой серьёзный

Кроос: Ответный матч с Баварией - не что иное, как финал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Не нужно заниматься математикой. Это то, чего мы всегда хотим – сыграть в финале. И эта игра – не что иное, как финал.

Конечно, мы попытаемся использовать тот факт, что этот матч состоится у нас дома. Надеюсь, что это станет преимуществом. Но на таком уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла бы показывать свой футбол", - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" состоится сегодня, 8 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Тони Кроос Реал (Мадрид) бавария
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Опубликовал: Александр Бураков
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