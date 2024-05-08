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Лизаразю о выступлениях ПСЖ против Боруссии: После жеребьевки они были уверены, что выйдут в финал

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Также критика досталась и Луису Энрике

Лизаразю о выступлениях ПСЖ против Боруссии: После жеребьевки они были уверены, что выйдут в финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" не смог преодолеть сопротивление "Боруссии" в полуфинале Лиги чемпионов, уступив в обоих поединках с минимальным счетом. С резкой критикой относительно выступлений парижского клуба против дортмундцев высказался бывший футболист "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю.

"После жеребьевки они были уверены, что выйдут в финал. Я подумал, что это неуважение к Дортмунду. Хотя они уже проигрывали 1:0 и страдали, Луис Энрике сказал, что единственное выражение, которое он знал на французском, было "On va gagner" ("Мы победим"). Это самоуверенное отношение, чтобы показать себя. В какой-то момент вы должны заплатить цену против команды, которая выиграла тактическую битву в обеих играх", - цитирует Биксанта Лизаразю Marca.

Добавим, что "ПСЖ" уже в третий раз вылетает на этой стадии Лиги чемпионов. Парижский клуб лишь раз выходил в финал самого престижного еврокубка: в 2020 году французский клуб уступил "Баварии" со счетом 1:0.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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