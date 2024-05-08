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Игрок Боруссии - о сопернике в финале ЛЧ: Реал или Бавария? Мне наплевать. Одна херня

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Откровенный ответ

Игрок Боруссии - о сопернике в финале ЛЧ: Реал или Бавария? Мне наплевать. Одна херня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" обеспечила себе место в финале Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей "Пари Сен-Жермен" (1:0, 1:0).

В решающем поединке турнира "шмели" сыграют либо с мадридским "Реалом", либо с мюнхенской "Баварии". Победитель этого противостояния определится сегодня, 8 мая.

На вопрос о том, какой вариант является более предпочтительным для "Боруссии", ответил правый защитник команды Юлиан Рюэрсон.

"Бавария" или "Реал"? Мне наплевать. Что будет, то и будет. Одна херня", – сказал норвежец на послематчевом интервью.

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Опубликовал: Александр Бураков
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