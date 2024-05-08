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Болельщики Марселя смеются над ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов
Да и не только фанаты...
twitter.com/OM_Officiel
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи призвал к единству в своем стремлении к европейской славе, но его слова не нашли отклика у части французских болельщиков.
Фанаты "Марселя" с радостью отреагировали на вылет "ПСЖ" из Лиги чемпионов (в полуфинале команда проиграла "Боруссии Д" 0:1). Марсельцы не упустили возможности напомнить столице, что их рекорд как единственной французской команды, выигрывавшей самый престижный европейский клубный турнир, остается недосягаемым.
В социальных сетях болельщики и бывшие игроки "Марселя" не сдерживали своих эмоций. Экс-форвард "Олимпика" Марк Либбра опубликовал фотографию команды с трофеем Лиги чемпионов, с подписью: "Спокойной ночи всем". Один из фанатов "Марселя" создал коллаж из неудачных выступлений "ПСЖ" в Европе.
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