ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии

Матч, который определял весь сезон для "Баварии" и был, возможно, не менее важным для мадридского "Реала". Томас Тухель обошелся без особых сюрпризов в стартовом составе, да и от Анчелотти каких-то откровений мы не увидели, на воротах стоял Андрей Лунин, как и обещал итальянский специалист накануне. Учитывая ничью в Мюнхене, все мы ожидали невероятных страстей и интересного футбола. В принципе, именно это мы и получили.

Первый тайм получился не таким зрелищным, но ожидаемо прошел под контролем "сливочных", хотя как под контролем, скорее с их преимуществом, особенно если мы говорим об остроте созданных моментов. Несколько интересных подходов к воротам Нойера мы увидели, когда не хватало несколько сантиметров для замыкания прострела, как было с Родриго, иногда удары просто блокировались, как с Беллингемом, а иногда фарт вместе с Нойером вступали в игру. Это мы вспоминаем удар из пределов штрафной площадки от Винисиуса, когда тот попал в стойку, а добивание от Родриго потянул опытный страж ворот мюнхенцев.

На это команда Тухеля отвечала своими контратаками, две из них выглядели особенно остро, вот только ни одну из них не удалось завершить хорошим ударом: Гнабри то ли пробил, то ли прострелил на Кейна, впрочем круглый полетел мимо ворот, а Сане, имея достаточно пространства и времени, выдал непонятную передачу, которую легко перехватили. Вот таким и получилась первая половина: нацеленные на ворота мадридцы били, но не забили, а гости играли на контратаках, впрочем довести до ума свои моменты не смогли. Все самое интересное было дальше.

В дебюте второго тайма снова создали опасность Винисиус и Родриго: первый прострелил в штрафную после классного забегания по флангу, а второй пробил и буквально немного не попал в ворота. Трудновато было обороняться немцам, хотя в основном они были достаточно дисциплинированными, особенно хочется отметить Маттейса Де Лигта и Конрада Лаймера. Впрочем, со временем проходили их все чаще. Удар от Родриго со штрафного, удар от Винисиуса после смещения с фланга... только невероятный Нойер оставлял свою команду в игре, великолепный матч от Мануэля, если не считать один эпизод на последних минутах.

На фоне такого количества моментов мадридский клуб не то, что не смог забить, они сами пропустили гол. Контратака после углового удара хозяев поля, которую разогнал Гарри Кейн классным пасом на забегание Альфонсо Дэвису и канадец убрал Рюдигера и пробил в дальний угол ворот Лунина, такие удары просто не берутся. Красивый гол, который стал дебютным для Альфонсо в Лиге Чемпионов, он выбрал для этого едва ли не идеальное время. 0:1.

Буквально через минуту "сливочные" сравняли счет, по крайней мере им так показалось. После углового мяч от ноги Дэвиса пересек линию ворот "Баварии", впрочем перед тем был фол, поэтому после просмотра ВАР Шимон Марциняк гол отменил. Наблюдать за игрой стало еще интереснее, поскольку публика на "Сантьяго Бернабеу" срочно требовала гола.

Уже на 76-й минуте Томас Тухель почувствовал, что выдерживать давление от соперника будет невероятно сложно, поэтому сделал замену с прицелом на оборону: вместо Сане на поле вышел Ким Мин Дже. Не сказать, что оборона гостей вдруг стала железобетонной, ведь моменты все еще возникали: Винисиус буквально немного не попал по воротам после классной передачи от Рюдигера.

А когда подошли последние минуты игры, то мы увидели классику в исполнении мадридцев, они просто никогда не сдаются, голы на последних минутах, когда это нужно больше всего - это уже привычное дело и морально мы были к этому готовы. Ошибка от Нойера после удара от Винисиуса, выпустил он мяч из рук и этим воспользовался Хоселу, он и отправил круглого в сетку ворот. 1:1.

И вы подумали, что это все? Это же Мадрид! Сразу прилетел и второй гол уже в компенсированное арбитром время. Рюдигер прострелил в центр, где всех опередил Хоселу. Сначала арбитры зафиксировали офсайд, впрочем ВАР подсказал, что все чисто и это 2:1. Какая же бешеная реакция от стадиона последовала. За столько лет можно было привыкнуть к камбекам мадридцев, но все равно каждый раз удивляешься по-новому.

Интересный момент произошел в концовке, когда Марциняк заблаговременно дал свисток зафиксировав офсайд в эпизоде, когда в итоге мюнхенцы вроде как отыгрались. Но после свистка хозяева прекратили играть, Лунин вообще не реагировал на тот удар от Де Лигта. Повторы показали, что скорее всего, офсайд действительно был, впрочем стоит ли так быстро давать свисток, чтобы фиксировать положение вне игры? Сомнительно.

Как бы там ни было, а королевский клуб в финале. Там их ждет еще один немецкий соперник, на этот раз дортмундская "Боруссия". Посмотрим, насколько сложно им будет справиться с ними. Мюнхенцы проблем доставили, однако все завершилось слишком классически.

Лига Чемпионов, полуфинал, ответный матч

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Реал Мадрид" — "Бавария" 2:1 (общий счет — 4:3)

Голы: Хоселу (88, 90+1) — Дэвис (68)

*На 71-й минуте автогол Альфонсо Дэвиса был отменен из-за фола

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде (Хоселу, 81), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70) — Беллингем (Милитао, 90+10) — Родриго (Диас, 81), Винисиус

"Бавария": Нойер — Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи — Лаймер, Павлович — Сане (Ким, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) — Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Предупреждение: Камавинга (90+11)