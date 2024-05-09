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ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии

Лига Чемпионов
Обновлено

Команда Карло Анчелотти уже привычно для себя вырывает путевку в финал лишь на последних минутах

ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, который определял весь сезон для "Баварии" и был, возможно, не менее важным для мадридского "Реала". Томас Тухель обошелся без особых сюрпризов в стартовом составе, да и от Анчелотти каких-то откровений мы не увидели, на воротах стоял Андрей Лунин, как и обещал итальянский специалист накануне. Учитывая ничью в Мюнхене, все мы ожидали невероятных страстей и интересного футбола. В принципе, именно это мы и получили.

Первый тайм получился не таким зрелищным, но ожидаемо прошел под контролем "сливочных", хотя как под контролем, скорее с их преимуществом, особенно если мы говорим об остроте созданных моментов. Несколько интересных подходов к воротам Нойера мы увидели, когда не хватало несколько сантиметров для замыкания прострела, как было с Родриго, иногда удары просто блокировались, как с Беллингемом, а иногда фарт вместе с Нойером вступали в игру. Это мы вспоминаем удар из пределов штрафной площадки от Винисиуса, когда тот попал в стойку, а добивание от Родриго потянул опытный страж ворот мюнхенцев.

На это команда Тухеля отвечала своими контратаками, две из них выглядели особенно остро, вот только ни одну из них не удалось завершить хорошим ударом: Гнабри то ли пробил, то ли прострелил на Кейна, впрочем круглый полетел мимо ворот, а Сане, имея достаточно пространства и времени, выдал непонятную передачу, которую легко перехватили. Вот таким и получилась первая половина: нацеленные на ворота мадридцы били, но не забили, а гости играли на контратаках, впрочем довести до ума свои моменты не смогли. Все самое интересное было дальше.

ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии - изображение 1

В дебюте второго тайма снова создали опасность Винисиус и Родриго: первый прострелил в штрафную после классного забегания по флангу, а второй пробил и буквально немного не попал в ворота. Трудновато было обороняться немцам, хотя в основном они были достаточно дисциплинированными, особенно хочется отметить Маттейса Де Лигта и Конрада Лаймера. Впрочем, со временем проходили их все чаще. Удар от Родриго со штрафного, удар от Винисиуса после смещения с фланга... только невероятный Нойер оставлял свою команду в игре, великолепный матч от Мануэля, если не считать один эпизод на последних минутах.

На фоне такого количества моментов мадридский клуб не то, что не смог забить, они сами пропустили гол. Контратака после углового удара хозяев поля, которую разогнал Гарри Кейн классным пасом на забегание Альфонсо Дэвису и канадец убрал Рюдигера и пробил в дальний угол ворот Лунина, такие удары просто не берутся. Красивый гол, который стал дебютным для Альфонсо в Лиге Чемпионов, он выбрал для этого едва ли не идеальное время. 0:1.

ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии - изображение 2

Буквально через минуту "сливочные" сравняли счет, по крайней мере им так показалось. После углового мяч от ноги Дэвиса пересек линию ворот "Баварии", впрочем перед тем был фол, поэтому после просмотра ВАР Шимон Марциняк гол отменил. Наблюдать за игрой стало еще интереснее, поскольку публика на "Сантьяго Бернабеу" срочно требовала гола.

Уже на 76-й минуте Томас Тухель почувствовал, что выдерживать давление от соперника будет невероятно сложно, поэтому сделал замену с прицелом на оборону: вместо Сане на поле вышел Ким Мин Дже. Не сказать, что оборона гостей вдруг стала железобетонной, ведь моменты все еще возникали: Винисиус буквально немного не попал по воротам после классной передачи от Рюдигера.

А когда подошли последние минуты игры, то мы увидели классику в исполнении мадридцев, они просто никогда не сдаются, голы на последних минутах, когда это нужно больше всего - это уже привычное дело и морально мы были к этому готовы. Ошибка от Нойера после удара от Винисиуса, выпустил он мяч из рук и этим воспользовался Хоселу, он и отправил круглого в сетку ворот. 1:1.

И вы подумали, что это все? Это же Мадрид! Сразу прилетел и второй гол уже в компенсированное арбитром время. Рюдигер прострелил в центр, где всех опередил Хоселу. Сначала арбитры зафиксировали офсайд, впрочем ВАР подсказал, что все чисто и это 2:1. Какая же бешеная реакция от стадиона последовала. За столько лет можно было привыкнуть к камбекам мадридцев, но все равно каждый раз удивляешься по-новому.

ЛЧ. Реал Мадрид – Бавария 2:1. Магия королевского клуба снова в действии - изображение 3

Интересный момент произошел в концовке, когда Марциняк заблаговременно дал свисток зафиксировав офсайд в эпизоде, когда в итоге мюнхенцы вроде как отыгрались. Но после свистка хозяева прекратили играть, Лунин вообще не реагировал на тот удар от Де Лигта. Повторы показали, что скорее всего, офсайд действительно был, впрочем стоит ли так быстро давать свисток, чтобы фиксировать положение вне игры? Сомнительно.

Как бы там ни было, а королевский клуб в финале. Там их ждет еще один немецкий соперник, на этот раз дортмундская "Боруссия". Посмотрим, насколько сложно им будет справиться с ними. Мюнхенцы проблем доставили, однако все завершилось слишком классически.

Лига Чемпионов, полуфинал, ответный матч

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Реал Мадрид" — "Бавария" 2:1 (общий счет — 4:3)

Голы: Хоселу (88, 90+1) — Дэвис (68)

*На 71-й минуте автогол Альфонсо Дэвиса был отменен из-за фола

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде (Хоселу, 81), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70) — Беллингем (Милитао, 90+10) — Родриго (Диас, 81), Винисиус

"Бавария": Нойер — Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи — Лаймер, Павлович — Сане (Ким, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) — Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Предупреждение: Камавинга (90+11)

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:49
Знову весна ,Знову РеалВиходить в ЛЧЗнову в фінал
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Комментарии 110
Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:49
Знову весна ,Знову РеалВиходить в ЛЧЗнову в фінал
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4
1
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:52
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1
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 01:01
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Romantíco777 (Alicante)
09.05.2024 в 00:31
#ерти барселонські, тепер вже готуйте жовті памперси!!!Барселвніус, у випадку перемоги Реалу в ЛЧ з мене ящик бояри, так що готуй координати!!!Тільки не пиши мені про ЗСУ чи благодійність!!!І туди і туди доначу!!!
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4
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:36
Поздравляю Ромка! Hala Madrid! Но ты не пиши такое Барсiку , а то вдруг за Реал болеть начнёт!
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2
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:37
Відправ на Кривий Ріг Бакуменко Олегу. Цього телепня всі аптеки і генделики знають
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2
1
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:38
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.05.2024 в 00:20
Перед матчем зловив себе на думці, що не буду сильно хвилюватися і нервуватись, а просто насолоджуватимусь якісним футболом. Адже Баварія мені не подобається ще з 1999року після 3-3 в пів-фіналі ЛЧ з Динамо. Ну а Реал принциповий суперник Барселони. Але сьогодні не Ель Классіко, тому вирішальним у виборі симпатії став Лунін. Дуже хочу щоб він виграв ЛЧ і при врученні медалі переможця втягнув синьо- жовтий прапор. Ну і для основного воротаря збірної виграш в ЛЧ додав би неабиякої впевненості в собі, не кажучи про колосальний досвід.Мій вибір виправдав себе, тому що я надзвичайно радів коли Реал забив спочатку перший голи, а потім з деякою паузою на ВАР - другий.Мадридці вміють витягувати матчі, а баварці мають досвід просирати вкінці (фінал ЛЧ з МЮ). Ну і суто німецький фінал був би повним шлаком! Від душі вітаю вболівальників Реалу! Сьогодні я з вами! І в фіналі теж!
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:23
Є ж все-таки адекватні вболівальники Барселони!!
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5
0
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:25
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6
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:39
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:25
Дякую. А щодо німецького фіналу - особливо. Двоє невдах бундесліги у фіналі - то дійсно був би шлак.
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:28
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:28
Я розумію, що БД для Реалу в фіналі більш легкий і прохідний суперник, в порівнянні особливо з МС та Баварією, але хотів бачити фінал Реал- ЖКХ. Не склалося... Не має у ЖКХ фарту і магії ЛЧ
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.05.2024 в 00:33
Я вже вчора писав, що для Реалу легше було б у фіналі грати з французами, ніж з німцями. Борусії дуже дисциплінована і вміє в захисті краще грати. А ПСЖ в більш атакувальний футбол грає, на контратаках ловити легше...
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:40
Да, думаю можно рассчитывать, что в финале будет нечто похожее на сегодняшний матч. Реалу отдадут мяч, а так как получится.
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:42
Металл, а помнишь я писал что в финале будет Реал - Боррусия!?
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:44
А чого зразу Метал? Я теж пам'ятаю)))
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:47
Dr. House (Поділля), дякую що читаеш! Поздоровляю тебе з перемогою!
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:50
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:57
KondratCheUa (Чернигов) помню, конечно.
 
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.05.2024 в 00:17
Футбол- бомба! Лунін відіграв класно, буде стояти у фіналі.
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ВасяКулебяка (Козливка)
09.05.2024 в 00:18
Лунін не брав участі в пропущеному голі. Молодець
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ВасяКулебяка (Козливка)
09.05.2024 в 00:15
Хоселу вийшов і зробив результат, голи 2ва типових - "хліб форварда" , а чи змогли б вирвати матч Реал як би не Хоселу?
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:17
Нет, я ждал его всю игру!
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:19
А как летом рассказывали, что вот Бавария у Реала увела Кейна, а мы теперь будем играть с Хоселу
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:21
Кейна їй-Богу якась карма переслідує
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:39
Ну ни одного трофея в команде, которая выигрывала буквально все, хотя бы во внутренних первенствах. Умеет, могет))
 
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:43
Баллак відпочиває
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:45
Золоту бутсу візьме правда
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:52
hrdhrd (Україна), не увела , а Перес не пригласил..
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:54
Ну одного покорителя АПЛ предпенсионного возраста уже купили не так давно, урок усвоили
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 01:01
Dr. House (Поділля) Дійсно Карма. Перейшов з посередньої команди Англії у кращу команду Німеччини. А та раптово перестала бути кращою, бо провела найгірший сезон.
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 01:07
hrdhrd (Україна), тонко подметил! Но думаю с Кейном была бы другая история! Если бы Фло купил Гарри, то осталось бы просто сводить его к бабке и был бы в Реале неплохой НАП!
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 01:08
Та это да. Я не верю в эти проклятия, нападающий-то он шикарный.
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:13
Браво, Реал, умеют выигрывать, а если не совсем получается, умеют выгрызать. Нервов потрачено немеряно. Но за это мы и любим футбол. За это мы его смотрим, а в мирное время ходили на стадион. В том, что Реал сравняет, не сомневался, но думал, будет доп. время. Но Хоселу приятно удивил. В таком матче, и забил 2 гола. Ну и согласитесь, было бы несправедливо, если бы в финале встретились 2 относительных неудачника Бундеслиги.
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:19
Металл, я даже на 80+ минут не сомневался что своё заберём! Поздравляю тебя!
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:26
Спасибо, и тебя поздравляю.
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:19
Ну я навпаки після такої шаленої не реалізації думав що буде халепа для Мадрида, а потім ще й коли Баварія забила то аж засміявся...згадалося як казав Шева - не шукайте справедливості в футболі..
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:24
Це казав Прокопенко
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:25
Можливо і так...просто бачив інтерв'ю де Андрій казав те саме .
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:20
С победой! Ну вот есть команда Реал Вальядолид, а есть команда Реал Валидол Уже сколько было этих камбэков, но каждый раз нервотрепка как в первый раз.
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:25
Коли в кінці замінили Родріго, я подумав: а хто буде на доданих двушку класти? Відповідь знайшлася
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:27
Я больше на Браима расчитывал, но Тухель выпустил маэстро Кима Мин Дже Ну и Нойер вдохновился Каном в финале ЧМ, не зря вот Реал его позвал на матч
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:29
Что да, то да (о нервотрепке). Давай попросим Реал в финале обойтись меньшими нервами.
 
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Bandura (Klagenfurt)
09.05.2024 в 00:11
ібл нєфіг з 80 хвилини починати валятися на газоні як боснійці проти України..замахали з своїми балєтами…хоча обʼєктивно дивлячись Марчіняк не повинен був свистіти при другому голі а дати дограти епізод бо схоже на те що офсайду жодного там не було
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:13
та там на офсайд как раз было похоже
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:14
Який другий гол? Був свисток до удару. Лунін навіть не реагував, бо не було сенсу
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Bandura (Klagenfurt)
09.05.2024 в 00:26
він не мав права свистіти до вирішення епізоду-такі зараз правила.
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:33
Асистент не повинен був піднімати прапорець до завершення епізоду, окрім очевидних офсайдів і негольових моментів. Мабуть порахував епізод очевидним та негольовим. Він в принципі таким і був. А удар був вже після свистка, на нього Лунін вже не реагував і захисники також
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:15
Він і мав не свистіти згідно теперішніх правил...а так гравці Реала стали після свистка, а Де Лігт пробив...
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:34
Технічна помилка. Але факт офсайду це не відміняє
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:40
Ну ми не знаємо був оффсайд чи ні...треба малювати...можливо якісь журналісти це зроблять...і якщо був то це помилка що повпливала на результат
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:15
Реал всю игру Давид и заслужил победу, Ноер топ по сей день, сегодня он был лучшим в составе Баварии! Дэвис кстати тоже продал себя сегодня за приличные деньги.))
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:16
Так реалісти також почали валятися після другого забитого
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:17
А це у відповідь
 
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Bandura (Klagenfurt)
09.05.2024 в 00:27
ну то вже можна рахувати як відповідь…погодься-валятися з 75 хвилини це жалюгідно
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:11
Всю игру хотел увидеть Хоселу на поле, а вот Тчуамени не менял бы! Крооса заменил бы на 10 минут раньше! Поздравляю Мадридисты с выходом в финал, Алграб угадал по счёту, а я я ошибся на один гол в пользу Реала ( в анонсе написал счёт 3:1)..Hala Madrid!!!!!
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:15
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grasshopper1 (Харьков)
09.05.2024 в 00:26
Давать советы Анчелотти с таймингом замен? Это сильно
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:57
Спасибо оценил
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:11
Цікаво спостерігати, як барсонуті спочатку стали завзятими фанатиками МС, потім Баварії, а зараз стануть джмелями
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:15
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Romantíco777 (Alicante)
09.05.2024 в 00:34
Хай готують жовті памперси)))Треба знищувати вискочлк за 2013!!!Хай помста Реала буде в 10-крат!!!
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:34
Бо вони (у більшості) хамелеони.
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:40
Плоскостопі слимаки вони
 
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:08
Але Лунін... Схоже, йому не стати воротарем рівня Куртуа чи Нойєра. Постійно одні й ті ж граблі
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:09
Та что вам Лунин сегодня сделал)) Обычный матч, не ошибался, пару раз потащил, хоть и не слишком опасные удары. А гол, ну там обводящий удар под штангу, это не берется
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:11
Знову після голу, там де була поперечина, у штрафній зник...
 
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:11
Там фол був
 
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:14
Яка різниця, був фол чи ні. Це його територія. Його знову відтиснули від м’яча. Не уявляю, щоб таке було можливо у випадку Куртуа чи того ж Бущана
 
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Лекарь (село Дарниця)
09.05.2024 в 00:10
Чому?
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:10
Які граблі? Ви про що? Такі м'ячі в дальній кут не беруться...А от Нойер якраз і грубо помилився...
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:07
Як грав Вінні, і як вчора Мбапе...Тепер цікаво, що Боруссія зможе протиставити...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:09
так мбаппу берут на замену вине)))
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:11
Ну раз так...то ок
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:23
 
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KondratCheUa (Чернигов)
09.05.2024 в 00:31
Скорее конечно Мбаппе будет играть в Реале центрального напа, но я думаю что Карло поставит игру так что Родриго, Винни и Мбаппе будут постоянно менять 3 позиции в атаке( как когда-то играли в связке BBC).
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:47
Да Вини ему устроит конец карьеры. Как он сегодня играл, его втроем опекали, и все равно создал кучу опасных моментов, гол организовал. И что Мбаппе сделал за весь плей-офф ЛЧ Я уже вижу его лицо, когда к нему в каждом матче Ла Лиги будут преклеиваться по три Маффео, Алехо, Акуний и остальных костоломов, а с трибун будут ухать 20 тысяч обезьян. Вини то к этому привык, и с каждым годом играет все лучше и лучше, а вот товарищ Мбабло, из своей теплой катарской ванны, ну не знаю
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:55
За 20 тисяч мавп лайк
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:56
В общем, уважаемый Килиан Мбаппе, если вы меня читаете, не едьте в Мадрид, оно не нужно ни вам, ни нам, ни команде Как говорили во времена ковида, #КращеВдома
 
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denis_m
09.05.2024 в 00:07
Браво Реал.Вітаю з перемогою всіх вболівальників.Баварія теж молодці,дали бій!
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:06
Ну довалялись ребятки с 75й минуте, доулыбались всякие Мусиалы и Петровичи, или как там его, корчась по 5 минут на газоне и потом улыбаясь уходя на замену. А Тухель, видимо, не усвоил в 2022 году в Челси важнейший урок - нельзя забивать Реалу первыми С победой, Мадридисты! Уэмбли ждет! А Винисиуса ждет золотой мяч, если такую же великую игру проведет и в финале ЛЧ.
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:07
ЗМ знову дадуть самі знаєте кому
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:08
Та не дай Бог. Я конечно понимаю, что 5 ассистов в одном матче МЛС это круто, но хватит уже
 
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:13
Капець...
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:22
А мне по ...... Пусть ему эту цацку присудят пожизненно и закроют вопрос. У нас есть чем смотреть и чем думать и мы всё видим и всё понимаем, кто есть кто сегодня без подсказок футбольных чинуш.
 
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okolegko (Київ)
09.05.2024 в 00:38
Так я вже давно казав, якщо морська поставить свою ногу на газон, одразу вручати зм. Ну це ж справедливо. Він же найвеличніший
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.05.2024 в 00:15
Поздравляю.
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:52
 
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.05.2024 в 00:05
Фантастичний матч! Результат матчу справедливий - Реал був сильнішим. Лунін у фіналі Ліги Чемпіонів!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:08
носорог будет в финале в воротах
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:37
Ну так как до финала целый месяц, не исключено. Но я надеюсь, что Анчелотти будет их хотя бы ротировать, и даст Андрею провести финал в стартовом составе. Он это заслужил.
 
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hrdhrd (Україна)
09.05.2024 в 00:38
И кстати, у Куртуа кличка Жираф Хотя и понятно, почему носорог))
 
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nivroku (Odessa)
09.05.2024 в 00:25
У фіналі буде стояти Куртуа.
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:33
Можливо і ні..Не такий вже і сильний суперник Боруссія...дисциплінова в обороні, що їм не притаманно..і за рахунок чого вони мають виграти я не бачу ..тому думаю буде Лунін..
 
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:05
Все логічно...Як я і передбачав...Реал знову показав, що саме він найкращий Клуб світу...
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Лекарь (село Дарниця)
09.05.2024 в 00:04
Це було "Вау!" Футбол вищого гатунку! Реал просто машина знищення.
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Djon (Україна)
09.05.2024 в 00:04
та яка магія? лайно просто всплило, судья рідкий 3,14 підор
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:04
В якому моменті?
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:05
В тому де Ноєр м'яч не втримав?
 
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Лекарь (село Дарниця)
09.05.2024 в 00:05
Чим вам арбітр завадив? Здається, все по ділу
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Dr. House (Поділля)
09.05.2024 в 00:05
В чому 3.14дор? Конкретно? Гол не зарахував вірно. Офсайду не було. Що не так?
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Algrab (Костопiль)
09.05.2024 в 00:08
Якраз суддя чітко розібрався у всіх спірних епізодах... Претензій до нього має бути 0...
 
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Justice (Львів)
09.05.2024 в 00:09
Ну для початку треба малювати лінії, щоб знати був оффсайд чи ні
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:03
виноват не нойер, который спасал, а три аленя, которые тупо просрали выход при 0:1!
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Лекарь (село Дарниця)
09.05.2024 в 00:06
Так, десь Ви маєте рацію. Але, погодьтеся, саме помилка Нойєра стала вирішальною, погодьтеся
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:07
до этого была ошибка "троицы", поэтому её тоже можно смело называть решающей
 
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Лекарь (село Дарниця)
09.05.2024 в 00:08
Помилка польового гравця це всього лише помилка. Помилка воротаря = гол
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2024 в 00:12
каждый должен хорошо делать СВОЮ работу, поэтому те, кто разбазаривает реальные моменты, отбирают у своей команды гол!
 
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