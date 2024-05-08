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Вингер Баварии в матче ЛЧ против Реала получил пятую травму в сезоне
Плохие новости для команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
8 мая "Реал Мадрид" играет против "Баварии" в рамках второго матча полуфинала Лиги чемпионов.
В середине первого тайма произошел неприятный инцидент для мюнхенцев. Вингер "Баварии" Серж Гнабри не смог продолжить матч из-за травмы.
Ему на замену вышел Альфонсо Дэвис.
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Это уже пятая травма Гнабри в этом сезоне. С сентября вингер сыграл за немецкий клуб лишь в 10 матчах.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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