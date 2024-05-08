Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без шансов для Лунина. Вышедший на замену Альфонсо Дэвис вывел Баварию вперед. ВИДЕО
Реал пролетает мимо финала за 15 минут до конца матча
FC Bayern München
"Реал" и "Бавария" в Мадриде играют ответный матч ½ финала Лиги чемпионов.
После первого матча 2:2 Мадрид в первом тайме давил, но так и не забил.
А вот после перерыва "Бавария" нашла свой шанс в быстрой фланговой атаке – Альфонсо Дэвис, который вышел на замену, вырезал шикарный удар под дальнюю штангу без шансов для Лунина.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Реал" уже через пару минут почти отыгрался – после розыгрыша углового, дальнего удара и рикошетов мяч оказался в сетке, но судья гол не засчитал за фол в атаке.
0:1 для Баварии на 74-й минуте и 2:3 для немцев по итогам двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Лига чемпионов. ПСЖ – Боруссия Д 0:1. Заколдованные ворота Кобеля
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО