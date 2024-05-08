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Без шансов для Лунина. Вышедший на замену Альфонсо Дэвис вывел Баварию вперед. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Реал пролетает мимо финала за 15 минут до конца матча

Без шансов для Лунина. Вышедший на замену Альфонсо Дэвис вывел Баварию вперед. ВИДЕО

FC Bayern München

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Бавария" в Мадриде играют ответный матч ½ финала Лиги чемпионов.

После первого матча 2:2 Мадрид в первом тайме давил, но так и не забил.

А вот после перерыва "Бавария" нашла свой шанс в быстрой фланговой атаке – Альфонсо Дэвис, который вышел на замену, вырезал шикарный удар под дальнюю штангу без шансов для Лунина.

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"Реал" уже через пару минут почти отыгрался – после розыгрыша углового, дальнего удара и рикошетов мяч оказался в сетке, но судья гол не засчитал за фол в атаке.

0:1 для Баварии на 74-й минуте и 2:3 для немцев по итогам двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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