Без шансов для Лунина. Вышедший на замену Альфонсо Дэвис вывел Баварию вперед. ВИДЕО

"Реал" и "Бавария" в Мадриде играют ответный матч ½ финала Лиги чемпионов.

После первого матча 2:2 Мадрид в первом тайме давил, но так и не забил.

А вот после перерыва "Бавария" нашла свой шанс в быстрой фланговой атаке – Альфонсо Дэвис, который вышел на замену, вырезал шикарный удар под дальнюю штангу без шансов для Лунина.

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"Реал" уже через пару минут почти отыгрался – после розыгрыша углового, дальнего удара и рикошетов мяч оказался в сетке, но судья гол не засчитал за фол в атаке.

0:1 для Баварии на 74-й минуте и 2:3 для немцев по итогам двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.