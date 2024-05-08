Дубль Хоселу за 4 минуты выводит Реал в финал ЛЧ. ВИДЕО

"Реал" и "Бавария" в Мадриде играют ответный матч ½ финала Лиги чемпионов.

После первого матча (2:2) Мадрид в первом тайме давил, но так и не забил.

А вот после перерыва "Бавария" нашла свой шанс в быстрой фланговой атаке – Альфонсо Дэвис, который вышел на замену, вырезал шикарный удар под дальнюю штангу без шансов для Лунина.

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Однако "Реал" в самой концовке не только спасся, но и вышел в финал. На 88-й минуте в безобидной ситуации привез Нойер, который не обработал легкий мяч на приеме и набежавший 34-летний Хоселу сравнял счет, а еще через 3 минуты оформил и дубль – после прострела с фланга отправил мяч в сетку.

2:1 в матче и 4:3 по сумме двух поединков. Играть еще 3-4 минуты.

Первый гол Хоселу: