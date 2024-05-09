Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча Реал Мадрид - Бавария по версии УЕФА

По итогам полуфинального матча "Реал" - "Бавария", победу одержала домашняя команда со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча был избран Винисиус Джуниор по версии УЕФА. В этом матче Вини нанес 5 ударов, из которых 3 в створ ворот. Также у вингера "сливочных" 58 касаний мяча, 20 точных передач.

Напомним, что у Винисиуса в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов 5+5 по системе гол + пас в 9-ти матчах.