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Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча Реал Мадрид - Бавария по версии УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Реал прошел в финал Лиги Чемпионов

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча Реал Мадрид - Бавария по версии УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По итогам полуфинального матча "Реал" - "Бавария", победу одержала домашняя команда со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча был избран Винисиус Джуниор по версии УЕФА. В этом матче Вини нанес 5 ударов, из которых 3 в створ ворот. Также у вингера "сливочных" 58 касаний мяча, 20 точных передач.

Напомним, что у Винисиуса в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов 5+5 по системе гол + пас в 9-ти матчах.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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