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Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча Реал Мадрид - Бавария по версии УЕФА
Реал прошел в финал Лиги Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам полуфинального матча "Реал" - "Бавария", победу одержала домашняя команда со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча был избран Винисиус Джуниор по версии УЕФА. В этом матче Вини нанес 5 ударов, из которых 3 в створ ворот. Также у вингера "сливочных" 58 касаний мяча, 20 точных передач.
Напомним, что у Винисиуса в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов 5+5 по системе гол + пас в 9-ти матчах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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