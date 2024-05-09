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Томас Тухель о незасчитанном голе Баварии: Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца.
Комментарий главного тренера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
После матча "Реал" - "Бавария" 2:1, немцы в конце матча на 90+13 минуте имели шанс сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда.
"Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца. Таковы правила. Линейный судья ошибся, а рефери сделал вторую ошибку. Это нарушение правил".
????„It's an absolute disaster. This scene must be played out to the end. That's the rule. The linesman made the mistake, and the referee made the second mistake. It's a violation of the rules“, Thomas Tuchel told @DAZN_DE about the controversial scene for the potential 2-2.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 8, 2024
????… pic.twitter.com/gYp2IBZxka
Напомним, что финал Лиги Чемпионов пройдет на "Уэмбли" 1 июня 2024 года.
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