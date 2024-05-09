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Томас Тухель о незасчитанном голе Баварии: Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца.

Лига Чемпионов
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Комментарий главного тренера Баварии

Томас Тухель о незасчитанном голе Баварии: Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

После матча "Реал" - "Бавария" 2:1, немцы в конце матча на 90+13 минуте имели шанс сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда.

"Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод надо было доиграть до конца. Таковы правила. Линейный судья ошибся, а рефери сделал вторую ошибку. Это нарушение правил".

Напомним, что финал Лиги Чемпионов пройдет на "Уэмбли" 1 июня 2024 года.

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Источник:
Твиттер акаунт Флориан Паттенберг
Опубликовал: Андрей Мартыник
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