После полуфинального матча Лиги Чемпионов "Реал" - "Бавария" главный тренер "сливочных" дал комментарий относительно игры Винисиуса, которого признали лучшим игроком по версии УЕФА. Слова Анчелотти:

"Очень мало игроков способны сделать то, что он сделал в этом полуфинале. Теперь у нас впереди финал, и он будет ключевым игроком. То, что он смог сделать в первом и втором туре, вообще не очень распространенное явление".