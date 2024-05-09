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Анчелотти: Очень мало игроков способны сделать то, что он сделал в этом полуфинале. Теперь у нас впереди финал, и он будет ключевым игроком.
Главный тренер Реала о Винисиусе
Getty Images / Global Images Ukraine
После полуфинального матча Лиги Чемпионов "Реал" - "Бавария" главный тренер "сливочных" дал комментарий относительно игры Винисиуса, которого признали лучшим игроком по версии УЕФА. Слова Анчелотти:
"Очень мало игроков способны сделать то, что он сделал в этом полуфинале. Теперь у нас впереди финал, и он будет ключевым игроком. То, что он смог сделать в первом и втором туре, вообще не очень распространенное явление".
Напомним, что Винисиус в нынешнем сезоне провел за "Реал" 36 матчей, в которых смог отметиться 21-м голом и отдать 11 ассистов
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