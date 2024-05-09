Анчелотти: Это магия этого клуба в этом соревновании, на этом стадионе и с этими болельщиками

После матча "Реал" - "Бавария" 2:1, мадридцы по итогам двухматчевого противостояния вышли в финал Лиги Чемпионов, где их уже ожидает "Боруссия Дортмунд". После матча тренер "сливочных дал комментарий относительно игры своей команды:

"Поскольку в ближайшие дни мы будем праздновать чемпионство в Ла Лиге, я хочу отпраздновать это, поехать в Сибелес. Это счастье, которое заразительно для игроков".

"Это трудно объяснить. Это магия этого клуба в этом соревновании, на этом стадионе и с этими болельщиками. Это особенное. Когда ты надеваешь эту футболку, ты чувствуешь что-то особенное. Сегодня болельщики сделали все возможное, как и в прошлом. Это почти стало привычкой - делать это на этом замечательном стадионе перед этими замечательными болельщиками. Мы очень рады возможности играть на этом стадионе с нашими болельщиками".

Что означает "Реал Мадрид"?

"Реал Мадрид" - это семья, которой блестяще руководит президент. Это футбольный клуб с историей и традициями, которые влияют на всех, кому посчастливилось работать здесь и носить эти цвета. Флорентино Перес - капитан, а мы все - его матросы. Он великолепный президент, способный создать это поколение футболистов, которые так много достигли, и я надеюсь, что мы сможем выиграть еще одну Лигу чемпионов".

Просмотр второго гола VAR

"Мне сказали со скамейки запасных, что гол был хорош, и я думал о том, как подойти к последним минутам, чтобы защитить наше преимущество. Я был уверен, что с голом все в порядке".

О чем вы думали в последние минуты?

"Что этого будет достаточно, чтобы сравнять счет, но когда ты сравниваешь счет за две минуты до конца, это такой удар для соперника. Я бы не сказал, что мы были уверены, что выиграем, когда забили, но мы всегда могли попытаться забить еще один. Я был сосредоточен на том, что делала команда. У нас был тяжелый период после того, как мы пропустили гол, но свежие ноги, которые вышли на поле, действительно многое нам дали. Я просто хотел вложить больше энергии в игру".

Похвала для команды

"У нас были всевозможные проблемы с травмами. Все говорят о Куртуа, Алабе и Милитао, но мы также потеряли Винисиуса, Чуамени, Камавингу на разных этапах из-за травм. Мы никогда не жаловались, и команда просто превратила эти проблемы в шанс показать ценность этого состава".

"У нас чрезвычайная атмосфера. Мы в восторге от того, чего нам удалось достичь к этому времени. Впереди нас ждут замечательные дни! Надо к ним подготовиться".

Менталитет Хоселу

"Он является отражением команды, потому что он так много сделал в этом сезоне. У него было немного игрового времени, но он является идеальным отражением того, что представляет собой эта команда. Он дал нам так много, никогда не теряя уверенности в том, на что он способен".

Судейство

"Последнее движение было достаточно четким. Возможно, офсайда не было, но лайнсмен поднял флажок, арбитр дал свисток, и мы остановились. Если они будут жаловаться на это, мы будем говорить о голе, который мы не засчитали. Киммич ныряет, они оба толкали друг друга. Он первоклассный арбитр, который судил финал чемпионата мира".

Напомним, что "Реал" в нынешнем сезоне уже гарантировал себе победу в Ла Лиге за 4 тура до конца чемпионата. Вылетел из кубка Испании на стадии 1/8 финала от "Атлетико". И вышел в финал Лиги Чемпионов где сыграет с "Боруссией Дортмунд" на "Уэмбли".