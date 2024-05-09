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Мануэль Нойер: Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую
Комментарий вратаря Баварии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После полуфинального поединка Лиги Чемпионов, "Реал" - "Бавария" 2:1, вратарь мюнхенцев поделился мыслями после игры:
"Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую. То, что мы вылетели в последней стадии, ведя 1-0 до 85-й минуты, это чрезвычайно горько. Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале, и теперь я потерял слова"
Manuel Neuer: "Anyone who’s ever played football knows how I’m feeling right now. That we’ve been knocked out in the closing stages, having led 1-0 until the 85th minute, it’s extremely bitter. We had taken one step to London, we saw ourselves in the final and now I’m lost for… pic.twitter.com/4LnI5bq1U0— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2024
Напомним, что "Бавария" в нынешнем сезоне осталась без трофеев. Бундеслигу они проиграли "Байеру", из Лиги Чемпионов вылетели от "Реала", а в кубке Германии вылетели от "Саарбрюкена" на стадии 1/16 финала.
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