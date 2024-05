Мануэль Нойер: Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую

После полуфинального поединка Лиги Чемпионов, "Реал" - "Бавария" 2:1, вратарь мюнхенцев поделился мыслями после игры:

"Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую. То, что мы вылетели в последней стадии, ведя 1-0 до 85-й минуты, это чрезвычайно горько. Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале, и теперь я потерял слова"

Manuel Neuer: "Anyone who’s ever played football knows how I’m feeling right now. That we’ve been knocked out in the closing stages, having led 1-0 until the 85th minute, it’s extremely bitter. We had taken one step to London, we saw ourselves in the final and now I’m lost for… pic.twitter.com/4LnI5bq1U0