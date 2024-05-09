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Лунин дал оценку волевой победе Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Украинец поделился эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1, 4:3 общ счет).
"Какая волшебная ночь на Бернабеу. Спасибо вам, мадридисты. Идем за 15-м [трофеем ЛЧ - прим.]", - написал Андрей в своем Instagram.
Напомним, украинский вратарь отыграл всю игру. Его выступление было оценено в 7.3 и 7.0 по версиям SofaScore и WhoScored соответственно.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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