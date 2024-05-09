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Мюллер о судействе в конце игры: Это действительно странно, в такой ситуации так быстро свистеть. Это часто случается в Мадриде

Лига Чемпионов

Не обошлось без упоминания о голах Роналду

Мюллер о судействе в конце игры: Это действительно странно, в такой ситуации так быстро свистеть. Это часто случается в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера на "Сантьяго Бернабеу" мюнхенская "Бавария" уступила "Реалу" благодаря двум голам Хоселу в конце встречи - 2:1. Впрочем, также не обошлось без достаточно спорных решений со стороны судейского корпуса во главе с Шимоном Марциняком. В дополнительное время во время передачи в сторону Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи, у нидерландца зафиксировали довольно быстро положение вне игры, в результате чего не засчитали гол защитника "Баварии". Раскритиковал действия главного арбитра после поединка Томас Мюллер, который вышел во втором тайме на замену.

"Арбитр не посмотрел видео. Он не дал себе возможности посмотреть на него. Это действительно странно, в такой ситуации так быстро свистеть. Это часто случается здесь, в Мадриде. Я пережил это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола. Но это было до VAR", - заявил Томас Мюллер в интервью RMC Sport.

Добавим, что "Реал" вышел в 18-й финал самого престижного еврокубка, что на семь больше, чем у любой другой команды.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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