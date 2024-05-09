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Мадридский Реал установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов над одной командой

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Мадридский Реал установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов над одной командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Королевский клуб снова в финале самого престижного еврокубка, как бы это буднично не звучало. За последние десять лет, "Реал" уже в шестой раз попадает на эту стадию соревнований, что для многих других команд даже сам выход в финал остается мечтой. Учитывая то, что "сливочные" оказались сильнее "Баварии", испанцы установили интересное достижение.

Мюнхенский клуб проиграл 11 матчей в Лиге чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", что является наибольшим количеством побед одной команды над другой в истории соревнований. Последний раз "Бавария" была сильнее "сливочных" в первом полуфинальном поединке еврокубка сезона 2011/12, когда на своем поле победили испанцев со счетом 2:1. Тогда за мюнхенцев отмечались Марио Гомес и Рибери, а за "Реал" забивал Месут Озил.

Добавим, что в нынешнем финале Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Боруссия", который состоится 1 июня на "Уэмбли" в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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