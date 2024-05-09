Лига Чемпионов
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Снова те же самые. Названы два претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Номинанты не изменились
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Ими стали:
- защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс: гол, 5 отборов и 6 возвратов владения мячом
- вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор: голевая передача, 5 ударов по воротам, максимальная скорость - 32,2 км/ч.
Победитель будет определён путём
⚽ Match-winner Mats— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024
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Who should win Player of the Week? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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