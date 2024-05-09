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Снова те же самые. Названы два претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Номинанты не изменились

Снова те же самые. Названы два претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали:

  • защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс: гол, 5 отборов и 6 возвратов владения мячом
  • вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор: голевая передача, 5 ударов по воротам, максимальная скорость - 32,2 км/ч.

Победитель будет определён путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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Матс Хуммельс Лига Чемпионов УЕФА лучший игрок Винисиус Жуниор
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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