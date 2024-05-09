Де Лигт - после отмены своего гола: Судья принёс мне свои извинения. Реал тоже забил на грани офсайда

Защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт остался недоволен работой судей после поражения от мадридского "Реала" (1:2) в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в концовке встречи главный арбитр остановил игру из-за офсайда, после чего де Лигт забил второй мяч в ворота украинского голкипера Андрея Лунина.

"Футбольные правила гласят, что если нет явного офсайда - надо давать продолжать играть. Если давать такой свисток на последней минуте, то это большая ошибка и настоящий позор. Не знаю, был там офсайд или нет. Это можно проверить. Но как это увидеть без проверки?

При втором голе Хоселу Рюдигер тоже почти оказался в офсайде. Если бы судья в том эпизоде свистнул - дальше ничего бы не произошло, но в итоге это стал решающий гол.

Линейный судья сказал мне: "Извините, я допустил ошибку". Но что мне с этого?

В конце концов, я не тот человек, который хочет винить арбитра в проигрыше или победе. "Реал" заслужил победу, потому что выиграл со счетом 2:1, но правило есть правило. Это всё, что я могу сказать об этом", - цитирует нидерландца NBC.