Хоселу стал третьим игроком, который отметился дублем в полуфинале Лиги чемпионов, выходя со скамейки запасных

Мадридский "Реал" мог оказаться вне финала самого престижного еврокубка. "Сливочные", пропустив в середине второго тайма, смогли вырвать победу благодаря двум голам Хоселу, который вышел на замену в конце встречи. Кроме того, испанец совершил интересное достижение.

Хоселу Вин стал третьим игроком, который отметился дублем в полуфинале, появившись на поле со скамейки запасных. До него это также делали Джорджиньо Вейналдум в мае 2019 года ("Ливерпуль" - "Барселона") и Родриго в мае 2022 года ("Реал" - "Манчестер Сити"). Кроме того, испанец забил пять голов в Лиге чемпионов в этом сезоне, четыре из которых - в ворота немецких команд (а именно "Баварии" и "Униона").

Добавим, что в этом сезоне Хоселу имеет четвертый показатель результативности в "Реале", забив 16 голов в 46 матчах. Больше него забивали Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго.