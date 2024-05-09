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Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу матчей в Лиге чемпионов
В топ-10 вошёл и Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" одержал минимальную победу над "Баварией" (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Как отмечает журналист Уилл Джинс, наставник "сливочных" Карло Анчелотти провёл 203-ю игру в своей тренерской карьере на турнире (Лига чемпионов/Кубок европейских чемпионов). Таким образом, итальянский специалист побил рекорд, ранее принадлежавшим экс-рулевому "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону (202 игры).
Топ-10 по количеству матчей в Лиге чемпионов среди тренеров выглядит следующим образом:
- Карло Анчелотти (203)
- Алекс Фергюсон (202)
- Арсен Венгер (190)
- Хосеп Гвардиола (171)
- Жозе Моуринью (151)
- Мирча Луческу (115)
- Диего Симеоне (105)
- Юрген Клопп (102)
- Массимилиано Аллегри (100)
- Оттмар Хитцфельд (97)
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