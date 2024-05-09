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Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

В топ-10 вошёл и Луческу

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу матчей в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" одержал минимальную победу над "Баварией" (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как отмечает журналист Уилл Джинс, наставник "сливочных" Карло Анчелотти провёл 203-ю игру в своей тренерской карьере на турнире (Лига чемпионов/Кубок европейских чемпионов). Таким образом, итальянский специалист побил рекорд, ранее принадлежавшим экс-рулевому "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону (202 игры).

Топ-10 по количеству матчей в Лиге чемпионов среди тренеров выглядит следующим образом:

  • Карло Анчелотти (203)
  • Алекс Фергюсон (202)
  • Арсен Венгер (190)
  • Хосеп Гвардиола (171)
  • Жозе Моуринью (151)
  • Мирча Луческу (115)
  • Диего Симеоне (105)
  • Юрген Клопп (102)
  • Массимилиано Аллегри (100)
  • Оттмар Хитцфельд (97)
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Мирча Луческу Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Лига чемпионов статистика
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Источник:
https://twitter.com/will_jeanes/status/1788262773803094130?s=46&t=C4eTZZCdsqI98pBhdbumiQ
Опубликовал: Александр Бураков
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