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Тухель: Мы пропустили гол, когда у Павловича была судорога. Кейна я заменил из-за проблем со спиной

Лига Чемпионов

Комментарий наставника мюнхенцев

Тухель: Мы пропустили гол, когда у Павловича была судорога. Кейна я заменил из-за проблем со спиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель пожаловался на большое количество травм в стане своей команды в течение сезона.

"Мы сталкиваемся с травмами на протяжении всего сезона. Сегодня пришлось заменить всех четырех атакующих игроков.

Мы никогда не могли поменять игру так, как нам хочется из-за вечных травм. Их слишком много. Даже сегодня мы пропустили гол, когда у Алекса Павловича были судороги, а мы играли вдесятером.

Кейн? Он не мог продолжать. У Харри были проблемы со спиной.

У Гнабри снова та же самая травма - подколенное сухожилие. Это продолжается уже некоторое время", - приводит слова специалиста Bayern & Germany.

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Опубликовал: Александр Бураков
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